В ЦКБ "Рубин" заявили, что корпуса АПЛ проекта 636 и 677 не нужно менять

Глава ЦКБ "Рубин": корпуса подлодок проектов 636 и 677 не нуждаются в изменениях

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Корпуса неатомных подводных лодок проектов 636 и 677 не нуждаются в изменениях, они сбалансированы, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит.

Центральное конструкторское бюро "Рубин" является главным в РФ разработчиком стратегических атомных субмарин, неатомных многоцелевых подлодок и подводных аппаратов.

"Вопрос с формой корпуса значительно сложнее – она влияет и на ходовые качества корабля, и на его весовую нагрузку, и на построение корабельных систем. Конструкция корпуса должна соответствовать целому ряду технологических требований. Формы корпусов современных подлодок проектов 636 и 677 сбалансированы по всем требованиям и не нуждаются в изменениях", - сказал Вильнит, отвечая на вопрос, могут ли технологии, которые разрабатываются для АПЛ будущего "Арктур", в частности, форма корпуса, применяться для проектов 636 и 677.

При этом он отметил, что разнообразие проектов позволяет переносить удачные решения, созданные для одного проекта, на другие корабли, как проектируемые, так и модернизируемые. Например, лодки проекта 636 новых серий уже получили много современного оборудования, созданного для подводной лодки проекта 677 и хорошо зарекомендовавшего себя в ходе испытаний.

Концепция выносных антенн должна упростить установку современных средств обнаружения и связи на уже построенных лодках, а в дальнейшем – расширять их возможности без дорогостоящих переделок самой лодки. По мере увеличения сроков службы кораблей такой подход становится все более востребованным.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 14 августа.