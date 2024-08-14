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ТАСС

"Новиком" подписал соглашение об организации финансирования с ОДК на 27,5 млрд рублей

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Стенд ОДК
Стенд Объединенной двигателестроительной корпорации на Международном форуме двигателестроения, проходившим 15-18 апреля 2014г. во Всероссийском выставочном центре в Москве.
Источник изображения: Ростех

Банк обеспечит корпорацию средствами для осуществления текущей деятельности

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. "Новиком" заключил ряд соглашений с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) на общую сумму 27,5 млрд рублей. Подписание состоялось в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2024". Поддержка банка будет способствовать реализации масштабных высокотехнологичных проектов ОДК, сообщили там.

Соглашение касается организации финансирования ОДК и ее дочернего предприятия "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ОДК-УМПО). ОДК специализируется на разработке, серийном изготовлении и сервисе двигателей для авиации, космических программ, а также для нефтегазовой промышленности и энергетики. Уфимское предприятие ОДК-УМПО является крупнейшим производителем газотурбинных двигателей в России.

Банк обеспечит корпорацию средствами для осуществления текущей деятельности. Подписи под документами поставили председатель правления "Новикома" Елена Георгиева и генеральный директор ОДК Вадим Бадеха.

В прошлом году на форуме "Армия" "Новиком" и ОДК также подписали соглашение об организации опережающего финансирования корпорации и ее предприятий, в том числе в рамках реализации комплексной программы развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года.

"Продукция ОДК имеет важнейшее значение для множества стратегических проектов, от которых зависит прорывное развитие отечественной промышленности. Для реализации задач, стоящих перед партнерами, мы готовы предоставить максимальный набор эффективных финансовых инструментов", - отметила Георгиева. 

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Страны
Россия
Компании
Минпромэнерго РФ
ОДК УК
УМПО
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