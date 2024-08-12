ВВС США начали получение первых серийных вертолётов МН-139А

Корпорация Boeing 5 августа 2024 года сообщила, что поставила военно-воздушным силам США первый серийный строевой многоцелевой вертолет MH-139A Grey Wolf. Это первый вертолет из первой серийной (малосерийной) партии Low Rate Initial Production (LRIP) 2023 года, включаюшей 13 вертолетов. Он совершил первый полет в декабре 2023 года и теперь будет передан в состав 582-й вертолетной группы 20-й воздушной армии Стратегического авиационного командования ВВС США (Air Force Global Strike Command) на авиабазу Мальмстрем в штате Монтана.

Первый полученный ВВС США серийный строевой многоцелевой вертолёт Boeing / Leonardo Helicopters MH-139A Grey Wolf, 05.08.2024 (с) Boeing

Вертолет MH-139A Grey Wolf представляет собой вариант широко известного коммерческого вертолета AW139 производства итальянской компании Leonardo. В сентябре 2018 года ВВС США выбрали на конкурсной основе предложенный Boeing многоцелевой вертолет AW139 под обозначением МН-139 для замены парка вертолетов Bell UH-1N Huey, используемого для обеспечения безопасности американских наземных стратегических ракетных комплексов шахтного базирования. В настоящее время ВВС США используют для обеспечения безопасности стратегических ракетных комплексов шахтного базирования около 60 вертолетов UH-1N (военная версия вертолета Bell 212), начавшие поступать на вооружение в 1970 году и возраст которых сейчас достигает 50 лет. Помимо данной основной задачи, вертолеты UH-1N ВВС используются также для повседневных VIP-перевозок и имеют задачу обеспечения эвакуации из Вашингтона членов Конгресса США и важных сотрудников правительства в случае чрезвычайной ситуации.

Всего ВВС США изначально планировали приобрести 84 вертолета Boeing MH-139А с началом поставок в 2021 финансовом году, стоимость программы закупок вместе с технической поддержкой и обучением личного состава оценивалась в 2,4 млрд долл. Требования ВВС США включают обеспечение налета на каждый вертолет не менее чем 480 часов в год при сроке службы не менее 30 лет. Соответственно, основная часть вертолетов МН-139А должна быть развернута в составе 37-й, 40-й и 54-й вертолетных эскадрилий 582-й вертолетной группы 20-й воздушной армии на авиабазах (фактически ракетных базах) соответственно Уоррен (Монтана), Мальстрем (штат Монтана) и Минот (Северная Дакота), и в составе сформированной в 2023 году в Мальстреме в составе 582-й группы 550-й вертолетной эскадрильи, которая будет заниматься переучиванием личного состава на этот тип. Также вертолеты МН-139А по планам должны были быть дислоцированы на столичной авиабазе Эндрюс (штат Мэриленд), в составе отряда в Йокосуке (Япония), а для подготовки летного состава - на авиабазах Фэйрчайлд (штат Вашингтон) и Киртленд (Нью-Мексико).

Однако ввиду затягивания программы и финансовых проблем к настоящему времени планы закупки МН-139А сокращены всего до шести опытных и 36 серийных единиц только для перевооружения 582-й вертолетной группы, непосредственно обеспечивающей безопасность ракетных частей ВВС США. Для эксплуатации в Вашингтоне (Эндрюсе), Йокосуке и на авиабазах Фэйрчайлд и Киртленд решено временно сохранить старые вертолеты UH-1N.

Первый вертолет МН-139А был передан для прохождения войсковых испытаний 413-й испытательной эскадрилье ВВС США на авиабазе Дьюк-Филд (штат Флорида) в декабре 2019 года, затем в 2020 году эта эскадрилья получила еще четыре опытных вертолета, а затем ВВС США были поставлены еще две машины для испытаний. В марте 2024 года одна из этих машин была передана в 550-ю эскадрилью на авиабазу Мальстрем для переучивания личного состава. В 2023 году после затянувшихся испытаний Boeing получила контракт ВВС США на сумму 285 млн долл на первые 13 серийных вертолетов МН-139А предсерийной партии LRIP, первый из которых теперь поставлен. В июне 2024 года ВВС США выдали контракт еще на семь вертолетов МН-139А.

Вертолеты поставляются с производственного предприятия Leonardo Helicopters (бывшая AgustaWestland) в Филадельфии, где находится американская сборочная линия вертолетов AW139. Затем изготовленные там вертолеты AW139 переоборудуются в вариант МН-139А на предприятии Boeing в Ридли-Парке, на южной окраине Филадельфии (бывшее головное предприятие Boeing Vertol).