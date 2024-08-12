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Ангола получила первый военно-транспортный самолёт Airbus C295W

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Сообщают, что военно-воздушные силы Анголы получили первый легкий турбовинтовой военно-транспортный самолёт Airbus C295W по контракту, заключенному в апреле 2022 года. Самолет с ангольским бортовым номером Т-412 (серийный номер S-207) совершил перелет с предприятия Airbus Defence and Space в Севилье (Испания) в Анголу с 23 по 25 июля 2024 года.

Первый полученный ВВС Анголы военно-транспортный самолет C295W (ангольский бортовой номер Т-412, серийный номер S-207), июль 2024 года (с) Antonio Rodríguez Santana

Напомним, что группа Airbus 21 апреля 2022 года сообщила о подписании контракта на поставку ВВС Анголы трех самолетов Airbus С295W. Один самолет по условиям контракта поставляется в стандартной транспортной конфигурации, а два других будут поставлены в варианте базовых патрульных самолетов С295 MSA (Maritime Surveillance Aircraft) c оснащением поисково-прицельной системой Airbus FITS (Fully Integrated Tactical System). Все три самолета выполняются в конфигурации C295W и винглетами на крыльях и оснащаются комплексом авионики Collins Aerospace Pro Line Fusion.

Построенный первым для Анголы транспортный самолет с серийным номером S-207 (Т-412) совершил первый полет на предприятии в Севилье еще в октябре 2022 года, но затем использовался там для подготовки ангольского личного состава. Два самолета построенные для Анголы в варианте базовых патрульных самолетов С295 MSA с серийными номерами S-226 и S-228 (ангольские бортовые номера R-751 и R-752) начали летные испытания в Севилье весной 2024 года.

ВВС Анголы таким образом стали 38-м эксплуатантом самолетов С295.

Первый полученный ВВС Анголы военно-транспортный самолет C295W (ангольский бортовой номер Т-412, серийный номер S-207), июль 2024 года (с) Antonio Rodríguez Santana

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Страны
Ангола
Испания
Компании
Airbus
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