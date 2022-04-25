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bmpd.livejournal.com

Ангола заказала три самолета Airbus C295

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Группа Airbus 21 апреля 2022 года сообщила, что Ангола подписала контракт на закупку трех турбовинтовых самолетов Airbus С295. Два самолета будут поставлены в варианте базовых патрульных самолетов С295 MSA (Maritime Surveillance Aircraft) c оснащением поисково-прицельной системой Airbus FITS (Fully Integrated Tactical System), а третий самолет будет выполнен в стандартной транспортной конфигурации.

Изображение базового патрульного самолета Airbus С295 MSA (MPA) в окраске ВВС Анголы (с) Airbus

Все три самолета будут оснащены комплексом авионики Collins Aerospace Pro Line Fusion. Параметры контракта не раскрываются.

ВВС Анголы таким образом стали 38-м заказчиком самолетов С295, а общий портфель построенных и законтрактованных самолетов этого типа с ангольским заказом достиг 286 единиц.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ангола
Продукция
C-295 CASA
Компании
Airbus
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