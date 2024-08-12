КТРВ на МВТФ "Армия-2024": авиационное и морское вооружение, радиоэлектроника и гражданская продукция

ЦАМТО, 9 августа. С 12 по 14 августа Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ, член МОРО "СоюзМаш России") примет участие в X Международном военно-техническом форуме "Армия-2024".

Делегацию возглавит генеральный директор Борис Обносов. Кроме традиционной экспозиции в демоцентре Корпорации, развернут дополнительный стенд в павильоне "В" с перспективными образцами гражданского и двойного назначения.

Линейка высокоточных авиационных средств поражения в экспозиции демоцентра включает ракеты класса "воздух-воздух" (РВВ-БД, РВВ-СД, РВВ-МД и РВВ-МД2), многоцелевые управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" Х-МД-Э, "Гром-Э1", Х-38МЛЭ и Х-38МТЭ, Х-69, Х-29ТЕ и Х-59МК модернизированная.

Противорадиолокационные ракеты представлены в экспозиции образцами Х-31ПД и Х-58УШКЭ, противокорабельные – Х-31АД, Х-35УЭ, Х-59МК, а также авиационной противолодочной ракетой АПР-3МЭ.

В сегменте авиабомб Корпорация покажет на форуме: корректируемые авиабомбы калибров 250 кг, 500 кг и 1500 кг; управляемая планирующая авиабомба калибра 1500 кг; планирующий боеприпас "Гром-Э2".

В демоцентре КТРВ можно ознакомиться с комплексами вооружений для защиты береговой инфраструктуры – береговые ракетные комплексы: "Бастион" с противокорабельными крылатыми ракетами "Яхонт", "Бал-Э" и "Рубеж-МЭ" с ракетой Х-35УЭ.

В классе противокорабельного и противолодочного оружия можно будет увидеть малогабаритный противолодочный торпедный комплекс "Пакет-Э/НК" с антиторпедой, электрические торпеды ЭТ-1Э и ТЭ-2, универсальную малогабаритную торпеду УМТ, малогабаритную тепловую торпеду МТТ, глубоководную торпеду УГСТ. Гости демоцентра Корпорации смогут ознакомиться с уникальным комплексом вооружения со скоростной подводной ракетой "Шквал-Э".

В состав экспозиции вошли изделия, которые могут использоваться в комплексах защиты акваторий портов и военно-морских баз: морские донные мины МДМ-1, МДМ-2 и МДМ-3, шельфовая мина МШМ, самоходный прибор гидроакустического противодействия МГ-74МЭ, интегрированная система поиска и уничтожения мин "Александрит-ИСПУМ-Э".

Предприятия представят также широкий спектр радиолокационного оборудования. Для кораблей это аппаратура системы управления корабельного ракетного комплекса "Уран-Э" и модернизированная радиолокационная станция целеуказания 3Ц-25Э. В подводных лодках применяются радиолокационный комплекс обнаружения надводных целей и навигации МРК-50УЭ. Наблюдение за прибрежной обстановкой с берега осуществляют радиолокационные станции "Мыс-М1Э" и "МР-10М1Э", а под водой – гидроакустическая станция "Маяк-С", комплекс охраны "Корвет", автономный малогабаритный подводный аппарат МПА. Легкие водолазы для этих же целей, а также для проведения различных работ под водой, могут использовать индивидуальный буксировщик пловца "Коралл".

В исторической зоне демоцентра размещены легендарные образцы авиационного, торпедного и минного вооружения, которые до сих пор находятся на вооружении не одного десятка стран.

Кроме продукции военного назначения, КТРВ представит широкий спектр продукции гражданского и двойного назначения. Это наукоемкие изделия для авиации, судоходства, железнодорожного и автотранспорта, медицины, топливно-энергетической, металлургической и химической промышленности.

В павильоне "В", на отдельной площадке для демонстрации гражданской продукции Корпорации, будут размещены ультрабыстрая электрозарядная станция ЭЗС-150 для электробусов, более двух десятков типоразмеров литий-ионных аккумуляторов, многофункциональная электроплатформа для ЖКХ HARD-E, тренажер "Парашютист", макеты реверсивных устройств для авиадвигателей ПД-8 и ПД-14, а также новинка – гидроцикл с корпусом из композита.

В ходе работы форума запланирована насыщенная деловая программа, встречи с зарубежными делегациями.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте КТРВ.