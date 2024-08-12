На СНСЗ спущен на воду девятый корабль противоминной обороны проекта 12700

ЦАМТО, 9 августа. На Средне-Невском судостроительном заводе ОСК 9 августа состоялась торжественная церемония спуска на воду корабля противоминной обороны (ПМО) "Афанасий Иванников" проекта 12700.

Проект разработан Центральным морским конструкторским бюро ОСК "Алмаз" для ВМФ России. Корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

"Средне-Невский судостроительный завод ОСК набрал хороший темп строительства кораблей проекта "Александрит". "Афанасий Иванников" стал уже девятым тральщиком, построенным на предприятии за последние годы. Переданные ВМФ корабли хорошо зарекомендовали себя на разных флотах. Строительство серии продолжается, наши корабелы готовы полностью обеспечить потребность Военно-морского флота России в кораблях противоминной обороны", – сказал генеральный директор ОСК Андрей Пучков.

"За время строительства серии кораблей проекта 12700 общими усилиями судостроителей, машиностроителей, приборостроителей и предприятий смежных отраслей удалось решить целый ряд сложнейших задач. Помимо прочего, был разработан отечественный противоминный комплекс, выстроена работа по выпуску главных двигателей и дизель-генераторов. Тесная кооперация позволяет обеспечить досрочную передачу тральщика заказчику. В этом случае мы наглядно видим преимущества, которые дает строительство кораблей крупными сериями. Уверен, отечественная промышленность продолжит и дальше успешно решать стратегически важную задачу обновления Военно-морского флота России. И большой вклад в этот процесс вносят корабелы петербургских предприятий", – отметил замглавы Минпромторга России Альберт Каримов.

"Сегодняшнее событие еще раз показало возможности Средне-Невского судостроительного завода. Он работает качественно, высокотехнологично, соблюдая сроки. Качество подтверждено уже построенными заводом кораблями, которые применяются сейчас на Балтике, Черном море, Тихом океане. Есть убежденность, что уже в этом году девятый тральщик серии завершит испытания и будет служить на севере нашей страны", – заявил на церемонии спуска главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев.

"Завод строит хорошие корабли, которые укрепляют обороноспособность нашей страны. За свою более чем столетнюю историю Средне-Невский завод построил более 600 кораблей и судов. Мы гордимся, что в Санкт-Петербурге есть предприятие, которое увеличивает мощь нашей страны", – отметил в своем выступлении губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

При строительстве серии проекта 12700 на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно меньше металлического, при этом существенно увеличивается его прочность. Тральщику не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен.

Корабли ПМО нового поколения в ближайшей перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач.

Характеристики корабля противоминной обороны проекта 12700: водоизмещение – около 890 т; длина – 62 м, ширина – 10 м, полная скорость хода – 16 узлов, экипаж – 44 чел.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".