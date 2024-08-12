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Virgin Galactic рассказала о цене билета на корабль Delta

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Фото: Virgin Galactic / Globallookpress.com
Фото: Virgin Galactic / Globallookpress.com.

Virgin Galactic: средняя цена билета на корабль Delta составит 600 тыс. долларов

Компания Virgin Galactic в финансовом отчете за второй квартал 2024 года рассказала о планах перевозить 750 человек каждый год на перспективных кораблях класса Delta в рамках 125 суборбитальных полетов. Об этом со ссылкой на генерального директора американской компании Майкла Колгейзера сообщает издание SpaceNews.

Средняя цена билета за человека на рейс Delta будет составлять 600 тысяч долларов (более 52,6 миллиона рублей). Всего за рейс суборбитальный корабль сможет взять на борт до шести пассажиров. Virgin Galactic планирует построить четыре корабля Delta, которые будут запускаться двумя самолетами-носителями. В перспективе компания хочет выйти на годовую прибыль от 95 миллионов до 110 миллионов.

Выйти на коммерческую эксплуатацию кораблей класса Delta компания рассчитывает в 2026 году.

В июне Virgin Galactic завершила туристические полеты многоразового суборбитального корабля воздушного старта VSS Unity.

В марте издание ArsTechnica сообщило, что новые суборбитальные корабли класса Delta, разрабатываемые компанией Virgin Galactic, станут улучшением существующего VSS Unity.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Virgin Galactic
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