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Virgin Galactic завершила полеты VSS Unity

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Фото: Cover Images / Globallookpress.com
Фото: Cover Images / Globallookpress.com.

SpaceNews: компания Virgin Galactic завершила полеты корабля VSS Unity

Американская компания Virgin Galactic завершила туристические полеты многоразового суборбитального корабля воздушного старта VSS Unity. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Последний полет VSS Unity с туристами — турецким исследователем и четырьмя частными астронавтами — состоялся 8 июня. В ходе миссии корабль, двигаясь по суборбитальной траектории, достиг высоты 87,5 километра.

Тогда же на борту корабля было проведено несколько экспериментов, в частности, испытаны инсулиновые шприцы-ручки, предназначенные для работы в условиях микрогравитации.

Издание напоминает, что состоявшийся полет стал седьмым коммерческим рейсом VSS Unity.

В марте издание ArsTechnica сообщило, что новые суборбитальные корабли класса Delta, разрабатываемые компанией Virgin Galactic, станут улучшением существующего VSS Unity.

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Компании
Virgin Galactic
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