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ЦАМТО

США могут продать оружия за рубеж в 2024 ф.г. на рекордную сумму

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Фото: Lockheed Martin Corporation
Фото: Lockheed Martin Corporation.

ЦАМТО, 9 августа. Объем иностранных военных продаж оружия США в 2024 ф.г. может достичь рекордных для страны 100 млрд. долл., сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны США.

"На данный момент в 2024 ф.г. иностранные военные продажи уже превысили 80 млрд. долл. и могут достичь 100 млрд. долл. к концу финансового года", – говорится в сообщении Министерства обороны США.

Отмечается, что указанное рекордное значение значительно превысит показатель 2023 финансового года, когда объем иностранных военных продаж достиг 66,2 млрд. долл. Для сравнения: в 2022 году объем продаж составил 49,7 млрд. долл.

В ведомстве добавили, что интерес к покупке американского военного оборудования значительно возрос с 2022 года после начала российской специальной военной операции на Украине.

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Страны
США
Украина
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