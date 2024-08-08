Hanwha Ocean построит для ВМС Южной Кореи второй быстроходный корабль поддержки нового типа

Управление программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) выбрало судостроительную компанию Hanwha Ocean предпочтительным поставщиком второго быстроходного вспомогательного корабля нового поколения класса "Соянг" (AOE-II). Как уточняет Naval News, стоимость будущей сделки составит 331 млн долларов США.

По данным журналистов, подписание контракта ожидается уже в августе. Поставка корабля планируется на декабрь 2028 года.

Быстроходный вспомогательный корабль класса "Соянг", Южная Корея Naval News

Сегодня в составе южнокорейского флота несут службу быстроходный вспомогательный корабль "Чёнджи" (AOE-I), введенный в строй еще в 1991 году, и головной корабль класса "Соянг", построенный в 2015–2028 годах компанией Hyundai Heavy Industries.

Корабли класса "Соянг" предназначены для поддержки оперативных корабельных групп в отдаленных водах. Они оснащены оборудованием для обеспечения ремонта, медицинской помощи и пополнения запасов. В то же время способность маневрировать на высокой скорости позволяет следовать с боевыми кораблями, не замедляя их передвижение и не сокращая дальность плавания.

Как отмечает Naval News, за последние годы ВМС Южной Кореи значительно увеличили свой флот крупных боевых кораблей, включая эсминцы и фрегаты. Следовательно, выросла и потребность во вспомогательных кораблях для поддержки оперативных возможностей флота.

По официальным данным, полное водоизмещение корабля типа AOE-II может достигать 23 000 тонн при грузоподъемности 11 050 тонн (из которых 10 000 тонн – топливо). Длина корпуса – 190 метров, ширина – 25 метров, осадка – 8 метров. Максимальная скорость – 24 узла (крейсерская – 15 узлов), дальность плавания – 5500 морских миль. Экипаж – 140 человек.

Для собственной защиты вспомогательные корабли класса "Соянг" вооружаются 20-мм арткомплексом Phalanx. Предусмотрена взлетно-посадочная площадка для многоцелевых вертолетов.