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Hanwha Ocean построит для ВМС Южной Кореи второй быстроходный корабль поддержки нового типа

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Управление программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) выбрало судостроительную компанию Hanwha Ocean предпочтительным поставщиком второго быстроходного вспомогательного корабля нового поколения класса "Соянг" (AOE-II). Как уточняет Naval News, стоимость будущей сделки составит 331 млн долларов США.

По данным журналистов, подписание контракта ожидается уже в августе. Поставка корабля планируется на декабрь 2028 года.

Быстроходный вспомогательный корабль класса "Соянг", Южная Корея

Naval News


Сегодня в составе южнокорейского флота несут службу быстроходный вспомогательный корабль "Чёнджи" (AOE-I), введенный в строй еще в 1991 году, и головной корабль класса "Соянг", построенный в 2015–2028 годах компанией Hyundai Heavy Industries.

Корабли класса "Соянг" предназначены для поддержки оперативных корабельных групп в отдаленных водах. Они оснащены оборудованием для обеспечения ремонта, медицинской помощи и пополнения запасов. В то же время способность маневрировать на высокой скорости позволяет следовать с боевыми кораблями, не замедляя их передвижение и не сокращая дальность плавания.

Как отмечает Naval News, за последние годы ВМС Южной Кореи значительно увеличили свой флот крупных боевых кораблей, включая эсминцы и фрегаты. Следовательно, выросла и потребность во вспомогательных кораблях для поддержки оперативных возможностей флота.

По официальным данным, полное водоизмещение корабля типа AOE-II может достигать 23 000 тонн при грузоподъемности 11 050 тонн (из которых 10 000 тонн – топливо). Длина корпуса – 190 метров, ширина – 25 метров, осадка – 8 метров. Максимальная скорость – 24 узла (крейсерская – 15 узлов), дальность плавания – 5500 морских миль. Экипаж – 140 человек.

Для собственной защиты вспомогательные корабли класса "Соянг" вооружаются 20-мм арткомплексом Phalanx. Предусмотрена взлетно-посадочная площадка для многоцелевых вертолетов.

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HHI
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