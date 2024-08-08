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В зоне СВО заявили об устранении недостатка ПТРК «Фагот»

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Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости.

Бойцы в зоне СВО заявили, что недостаток ПТРК «Фагот» устранен

У нового российского переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» устранен недостаток. Об этом «Известиям» сообщили бойцы в зоне специальной военной операции (СВО).

Новый комплекс получил дистанционное управление, благодаря чему его оператор может находиться на безопасном расстоянии от ПТРК в момент совершения выстрела.

«У нас группа всегда наготове. Поступил приказ — выехали, отработали, уехали. Промедление подобно смерти, потому что обратка работает. Так что работаем быстро, как оперативная группа», — заявил морской пехотинец Тихоокеанского флота с позывным Чили, действующий на угледарском направлении.

В декабре 2023 года Минобороны России показало работу боевого расчета ПТРК «Фагот» в зоне СВО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Чили
Продукция
Фагот
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
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