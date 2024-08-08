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Известия.ru

Морпехи ТОФ рассказали о новом ПТРК «Фагот» с дистанционным управлением

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Новый переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Фагот» с дистанционным управлением — новинка, которую давно ждали в войсках. Теперь ею пользуются на переднем крае фронта. Морская пехота Тихоокеанского флота (ТОФ) на угледарском направлении почти ежедневно сталкивается с необходимостью стрелять из таких комплексов, рассказали 7 августа «Известиям» военнослужащие ВС РФ.


Пусковую установку можно замаскировать в кустах, а оператора посадить в нескольких десятках метров от нее — чтобы противник его тоже не заметил и не достал ответным огнем.

Командир отделения противотанкового комплекса с позывным Чили поделился, что чаще всего бывает, когда какой-то опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пехота не может штурмовать без серьезных потерь, нужно ликвидировать. Тогда и зовут бойцов расчета ПТРК.

«У нас группа всегда наготове. Поступил приказ — выехали, отработали, уехали. Промедление подобно смерти, потому что обратка работает. Так что работаем быстро, как оперативная группа», — добавил Чили.

За время спецоперации сильно изменилась тактика применения противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Если раньше ими работали в основном по бронетехнике, то теперь цели — блиндажи и всевозможные укрытия ВСУ. Поменялась и ответная реакция неприятеля. Год-два назад он стрелял в ответ из миномета, теперь присылает FPV-дрон, узнал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

«Вот ракета от противотанкового комплекса, похожего на «Фагот». Вот тут находится ракета, но, чтобы ее запустить, оружие нужно развернуть на довольно небольшой дистанции от врага, а потом еще и контролировать полет, постоянно находясь рядом с этой трубой. Стреляющий в эти минуты становится удобной мишенью. Теперь, с ПТРК «Фагот» с дистанционным управлением, этот недостаток устранен», — добавил журналист.

31 мая мобильные группы противотанкистов, которые работают на передовой южнодонецкого фронта, выявляя самые опасные и маневренные цели, рассказали «Известиям», как помогают пехоте ВС РФ продвигаться вперед. Они показали боевую работу расчета переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот».

6 августа военнослужащие рассказали «Известиям» о своей фартовой боевой машине пехоты (БМП-2М) с универсальным боевым модулем «Бережок». Она бьет из 30-миллиметровой пушки, которая способна пробивать даже бетонные укрытия ВСУ.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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