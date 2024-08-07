США завершают строительство кораблей класса Independence на фоне их вывода из эксплуатации

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Литоральные боевые корабли классов Independence и Freedom должны были стать основой флота при его действиях вблизи военно-морских баз. Предусматривалось, что это будут сравнительно недорогие, небольшие, маневренные и многоцелевые вымпела.

Однако стоимость программы Independence возросла в разы. При этом до сих пор пробуксовывает разработка модульных систем вооружений: предполагалось, что многофункциональность кораблей будет обеспечиваться за счет смены контейнеров с различной боевой начинкой (противокорабельной, противолодочной, зенитной).

Однако к настоящему времени удалось более-менее эффективно внедрить только модуль с ПКР. Со временем выяснилось, что ряд кораблей класса Independence страдают от гальванической коррозии и трещин в корпусе.

На фоне этих проблем ВМС США рассудили, что модернизация всех вымпелов этого типа является неоправданной с финансовой точки зрения. В итоге в 2015 году было принято решение о выводе из эксплуатации (а именно в резерв) как минимум первых четырех кораблей серии, несмотря на то, что срок их службы насчитывал лишь несколько лет (головной был передан флоту в 2010 году).

Мы использовали эти первые корпуса для испытаний и не вкладывали денег в их модернизацию, как в остальной флот. Эти первые четыре корабля не представляют боевой ценности. Я просто не увидел отдачи от них возможных вложений

- заявлял адмирал Майк Гилдей из командования ВМС, пытаясь оправдаться.

Первые два вымпела класса Independence были выведены из эксплуатации в 2021-2022 годах. По их стопам в скором времени последуют еще как минимум два. На этом фоне завершается строительство серии: 5 августа 2024 года был спущен на воду будущий USS Pierre (LCS 38). Он станет 19-м и последним представителем проекта Independence.