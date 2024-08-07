Войти
Lenta.ru

В Китае объяснили неспособность украинских пилотов использовать F-16 в сложных миссиях

212
0
0
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters.

Global Times: пилоты ВСУ еще не освоили управление истребителями F-16

Украинские пилоты еще не освоили управление истребителями F-16, поэтому Киев не будет полагаться на эти самолеты для выполнения сложных операций. Об этом изданию Global Times заявил военный эксперт из Китая Вэй Дунсюй.

Как утверждает специалист, Киев будет применять данные истребители в трех видах миссий: во-первых, для защиты ключевых локаций от авиаударов России и для достижения господства в воздухе над стратегически важными городами. Во-вторых, для охоты на военные самолеты РФ в воздушном пространстве Украины. И, в-третьих, для оказания авиационной поддержки сухопутным войскам. При этом Дунсюй отметил, что Москва обладает современными истребителями, которые могут конкурировать с F-16.

«Если эти F-16 будут сбиты или повреждены, для Украины и Запада будет проблемой поддерживать эффективные поставки этого вооружения», — объяснил эксперт.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что истребители F-16, которые были переданы Украине, не смогут значительно повлиять на ход боевых действий и противостоять российской системе противовоздушной обороны (ПВО).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Продукция
F-16
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.08 07:34
  • 3191
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.08 04:33
  • 0
"Синергетический эффект" применительно к ПВО
  • 07.08 02:50
  • 1
Ответ на "В США предупредили Украину об опасности в воздухе"
  • 06.08 22:44
  • 0
Немного общих сведений о ПВО/ПРО (в свете статьи "Названы преимущества российских средств ПВО перед аналогами НАТО")
  • 06.08 22:04
  • 2
«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ
  • 06.08 19:07
  • 2
Ответ на ""«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ"
  • 06.08 16:05
  • 191
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 06.08 15:30
  • 0
Попытка пойти ва-банк
  • 06.08 09:46
  • 1
Ответ на "Российский эксперт предположил, что США могут передать Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry"
  • 06.08 01:39
  • 0
Как украинцы могут противостоять русским.
  • 05.08 11:57
  • 1
Ответ на "Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для..."
  • 05.08 08:35
  • 2
Суд в Москве арестовал гендиректора "Военторга" Павлова по делу о мошенничестве
  • 04.08 18:37
  • 564
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.08 17:58
  • 293
Космонавтика Илона Маска
  • 04.08 03:07
  • 2
Зачем России нужна Индонезия