ССО США планируют уничтожать БПЛА до их старта.

Командование ВС США обеспокоено будущей способностью американских войск отражать атаки беспилотников очень большого объема, в том числе в крупномасштабном конфликте, например, против Китая. В этой связи Командованию сил специальных операций США (SOCOM, далее – ССО США) поручено подготовиться к выполнению миссий по уничтожения БПЛА противника или иного нарушения их работы «до старта», то есть до того, как они смогут оторваться от земли. Задача подразумевает проведение соответствующих мероприятий даже до начала конфликта.

Во время выступления в аналитическом центре Hudson Institute, в июле 2024 года генерал-лейтенант армии США Дж. Шон Гейни, глава Командования космической и противоракетной обороны (SМDC), подчеркнул роль SOCOM в борьбе с БПЛА «до старта». Угрозы, которые беспилотники представляют на традиционных полях сражений и за их пределами, не новы. Эта реальность теперь полностью укоренилась в массовом сознании во многом благодаря войне на Украине, а также продолжающемся кризисам на Ближнем Востоке. В последние годы, в свою очередь, наблюдается взрыв интереса к различным уровням и вариантам борьбы с дронами. В этом плане ВС США также продолжают наверстывать упущенное, а официальные лица Соединенных Штатов обеспокоены перспективой того, что очень большие группы БПЛА преодолеют будущую оборону, особенно во время продолжительного боя.

«Мы не говорим о крупных залпах на большом расстоянии, где вы можете в конечном итоге уничтожить его, когда он доберется туда [до намеченной цели]. Мы рассматриваем залпы, которые [наносятся с] относительно небольшого расстояния и … пытаются подавить оператора ПВО», – пояснил Дж. Гейни.

В понимании генерала «крупные залпы», о которых он говорит, могут варьироваться от десятков до сотен БПЛА, атакующих одновременно одну цель или район поражения. Для ещё большего усложнения задачи обороняющимся они также могут дополняться другими воздушными угрозами, такими как крылатые ракеты. Российские войска регулярно проводят такие атаки с использованием беспилотников и ракет. Атаки беспилотников нижнего уровня, особенно с участием высокоманевренных камикадзе с видом от первого лица (FPV), происходят на Украине ежедневно по обе стороны поля боя.

Другим ярким примером картины угроз являются ответные атаки Ирана на Израиль в апреле 2024 года, в которых были задействованы крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники. В настоящее время поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене также активно участвуют в атаках с помощью дронов и ракет по иностранным военным кораблям и коммерческим судам в акватории Красного моря.

Факт, что SOCOM поручено руководить борьбой с БПЛА до их запуска, не является чем-то новым. Вместе с тем, конкретные детали того, какие типы миссий сообщество ССО США в настоящее время готово или готовится выполнять в будущем, чтобы способствовать уничтожению вражеских БПЛА до того, как они поднимутся в воздух, остаются ограничены.

Операторы ССО США отрабатывают «атакующие операции»

Хотя Гейни не вдавался в подробности, согласно же публикациям, речь может идти об «атакующих операциях» (иначе «атака сети») как очевидном компоненте стратегии борьбы «до старта», а именно: уничтожении беспилотников и других вспомогательных средств, таких как системы управления на земле. Проведение рейдов прямого действия за линией фронта для нейтрализации критически важных возможностей противника, таких как узлы ПВО, крылатые и баллистические ракеты наземного базирования, уже прочно вошло в репертуар сообщества ССО США. В ходе учений по специальным операциям последних лет уже были получены четкие доказательства того, что такого рода наступательные миссии также могут включать атаки на места запуска беспилотных летательных аппаратов.

«Атака сети» – это художественный термин, появившийся в эпоху глобальной войны с терроризмом, особенно в контексте усилий по устранению угрозы, исходящей от самодельных взрывных устройств (СВУ). Согласно военному справочнику США 2011 года по данной теме, в широком смысле термин подразумевает «целенаправленный подход к пониманию и противодействию четко определенному типу деятельности противника – такому как терроризм, повстанческие движения и организованные преступные действия, — который угрожает стабильности в районе операций и обеспечивается сетью идентифицируемых узлов и связей».

В более общих чертах, речь идет о разрушении или иным образом подрыве сетей действующих лиц и организаций, поддерживающих определенный набор вредоносных действий. Используя пример с СВУ, атака сети будет включать в себя попытки нейтрализовать фабрики по производству бомб, а также работу по перекрытию источников финансирования и других ресурсов, которые позволяют им вообще действовать. Силы США в таких местах, как Ирак, Сирия и Афганистан, вместе с разведывательным сообществом США и другими элементами правительства США также использовали стратегии «атаки сети», чтобы помочь противостоять таким вещам, как контрабанда оружия, торговля запрещенными наркотиками и отмывание денег.

Нетрудно понять, как подобные тактические приемы могут использоваться для уничтожения БПЛА. Они также может включать прямые действия – от пресечения поставок дронов передовым подразделениям, до нападения на центры производства беспилотников и связанные с ними цепочки поставок.

ССО США тренируются собирать разведданные во время имитационного рейда на территорию противника

Помимо прочего, ССО США может быть поручен сбор разведывательных данных или выполнение других косвенных задач, в том числе в рамках общегосударственного подхода, части которого могут реализовываться до того, как конфликт действительно разразится. Так, несекретный официальный документ 1-го командования ССО армии США (ВДВ) от 2021 года предлагает своего рода косвенный пример того, как могут действовать ССО для проведения «атаки сети» вне прямого конфликта. В этом документе вымышленный эпизод описывает сценарий, в котором армейские «зеленые береты» в чужой стране ведут наблюдение за якобы гражданской китайской стройкой. Затем они помогают местным силам незаметно «восстановить» чертежи, показывающие секретные планы использования этого объект в военных целях. Затем местное правительство принимает меры к закрытию строительного проекта. Хотя прямо об этом не говорится, вклад ССО США в эту условную операцию также, по-видимому, осуществляется скрытно или подпольно.

Специализированный сбор разведданных и поддержка других дружественных сил, выполняющих аналогичные задачи, также прочно входят в существующие задачи сообщества ССО США.

Все это происходит на фоне более широкой дискуссии о том, как должно развиваться сообщество ССО США, поскольку после десятилетий сосредоточения на борьбе с терроризмом и других операциях меньшей интенсивности ВС США сосредотачиваются на подготовке к боям высокого уровня, особенно против Китая.

Все еще остаются вопросы о том, как именно могут выполняться операции «до старта» и насколько эффективными они могут быть, особенно против крупных национальных государств и если их применять вне контекста традиционного конфликта. В частности сообщается, что было обнаружено, что российские дроны на Украине, в том числе типы, поставляемые из Ирана, а также ракеты и другие системы, начинены западными электронными компонентами. Это несмотря на то, что российское правительство в настоящее время подвергается огромному количеству санкций США и других международных организаций, которые оказали заметное воздействие на экономику страны. Йеменские хуситы, несмотря на годы прямых усилий руководства США по пресечению цепочек поставок, исходящих из Ирана, также продолжают расширять масштабы своих арсеналов ракет и БПЛА. Это подчеркивает серьезные препятствия на пути ограничения доступа к глобальным цепочкам поставок в целом.

Согласно источникам, новая комплексная стратегия уже включает в себя планы по задействованию сил специального назначения США для атаки беспилотников, а также поддерживающей инфраструктуры, цепочек поставок и многого другого до того, как эти угрозы БПЛА начнут реализовываться.

По материалам ресурса twz.com