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Интерфакс-АВН

СКР: задержан директор парка "Патриот" Ахмедов и замначальника главка Минобороны РФ Шестеров

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Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - В рамках дела об особо крупном мошенничестве задержаны директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов, замначальника главка Минобороны России Владимир Шестеров, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"В рамках уголовного дела задержан директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказала Петренко в понедельник журналистам.

По ее словам, "указанные лица вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра".

"В Главном военном следственном управлении СК России при оперативном сопровождении ФСБ России расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц министерства обороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот" по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - сказала Петренко.

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Россия
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