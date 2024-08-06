Войти
Lenta.ru

Стало известно о проблемах у запущенного к МКС корабля Cygnus

406
0
0
Фото: Nasa Spacex / Keystone Press Agency/ Globallookpress.com
Фото: Nasa Spacex / Keystone Press Agency/ Globallookpress.com.

SpaceNews: у запущенного к МКС корабля Cygnus возникли проблемы

У запущенного к Международной космической станции (МКС) грузового корабля Cygnus возникли проблемы. Об этом стало известно изданию SpaceNews.

После отделения космического корабля от верхней ступени ракеты Falcon 9 в течение нескольких часов не было никаких обновлений от НАСА или компании Northrop Grumman. «Однако сообщения между астронавтами МКС и Центром управления полетами [в Хьюстоне] показали, что космический корабль не выполнил начальные импульсы для повышения своей орбиты, чтобы прибыть на станцию ​​в начале 6 августа», — говорится в публикации.

По позднее опубликованным данным НАСА, корабль не выполнил маневры «из-за позднего входа в последовательность включения». «Cygnus находится на безопасной высоте, а инженеры Northrop Grumman работают над новыми планом запуска [двигателей]», — пишет SpaceNews.

Ракета Falcon 9 с кораблем Cygnus стартовала к МКС с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 4 августа. Намеченный на 3 августа пуск носителя с кораблем был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Cygnus ГККС
Компании
NASA
Northrop Grumman
Проекты
Falcon РН
МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.08 16:40
  • 3158
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.08 16:05
  • 191
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 06.08 15:30
  • 0
Попытка пойти ва-банк
  • 06.08 09:46
  • 1
Ответ на "Российский эксперт предположил, что США могут передать Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry"
  • 06.08 04:41
  • 1
Ответ на ""«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ"
  • 06.08 02:30
  • 0
Ответ на "В США предупредили Украину об опасности в воздухе"
  • 06.08 01:39
  • 0
Как украинцы могут противостоять русским.
  • 05.08 16:49
  • 1
«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ
  • 05.08 11:57
  • 1
Ответ на "Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для..."
  • 05.08 08:35
  • 2
Суд в Москве арестовал гендиректора "Военторга" Павлова по делу о мошенничестве
  • 04.08 18:37
  • 564
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.08 17:58
  • 293
Космонавтика Илона Маска
  • 04.08 03:07
  • 2
Зачем России нужна Индонезия
  • 03.08 18:51
  • 0
Ответ на "Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения"
  • 03.08 18:07
  • 10
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла