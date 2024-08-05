SpaceX перенесла запуск ракеты с грузовым кораблем Cygnus

SpaceX перенесла запуск ракеты с грузом для МКС

Американская компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя с космическим кораблем Falcon 9 с грузовым кораблем Cygnus. Об этом говорится в аккаунте организации в соцсети Х.

Старт был отложен из-за неблагоприятных погодных условий. Он перенесен на воскресенье, 4 августа.

Корабль должен был стартовать с мыса Канаверал и доставить груз на Международную космическую станцию.

Разрешение возобновить пуски Falcon 9 было получено в конце июля. В Федеральном управлении гражданской авиации США приняли такое решение после изучения доклада об аварии ракеты во время одного из предыдущих запусков.