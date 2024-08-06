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Военное обозрение

Проиграли Китаю и России: США на этой неделе фактически завершат вывод войск из Нигера

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Источник изображения: topwar.ru

Американские военные на этой неделе покинут свою последнюю еще функционировавшую базу в Нигере. Об этом информирует издание Defense News. В публикации подчеркивается, что попытки США наладить отношения с западноафриканским государством успехом не увенчались.

Америка потратила более 100 миллионов долларов на строительство 201-й авиабазы и завершила его всего пять лет назад. 1000 американских военнослужащих в стране были оплотом против растущего терроризма в регионе - они начали свои собственные операции и обучили этому нигерийских военных

– говорится в публикации.

Напомним, после прихода к власти в Нигере нового правительства летом прошлого года Ниамей заявил о прекращении военного сотрудничества с США и потребовал вывода американских войск со своей территории. Новые власти страны решили отдать приоритет налаживанию военного сотрудничества с Россией и Китаем. А попытки Штатов наладить отношения с правительством Нигера ни к чему не привели.

Как подчеркивает Defense News, вывод американских военных из Нигера является еще одним свидетельством того, что Вашингтон проиграл конкуренцию за влияние на африканском континенте России и Китаю. Однако официальные лица Пентагона не спешат признавать очевидное.

Это не тот случай, когда Нигер предпочел Россию нам. Они в равной степени скептически относятся к внешним действующим лицам

– приводит издание слова высокопоставленного американского военного.

Как бы в насмешку над этим утверждением Defense News напоминает, что российские военные заселились на американскую военную базу задолго до того, как в Вашингтоне было принято решение о выводе своих войск.

Продолжая делать хорошую мину при плохой игре, американские военные отмечают, что рассчитывают на возобновление отношений с Нигером, хотя и признают, что вывод войск негативно отразится на возможностях США по мониторингу ситуации в регионе. Это означаете только одно: попытаются осуществлять провокации в том числе через украинских прокси в Мали. Напомним, что сегодня эта страна разорвала с Украиной дипотношения из-за поддержки Киевом террористических группировок.

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Китай
Мали
Нигер
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Украина
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