Войти
Военное обозрение

Поставка контрафактных подшипников для авиационных колёс вывела из строя пять военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А

502
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Поставка некачественных подшипников нанесла ущерб Минобороны на 130 млн. рублей, выведя на длительный срок из эксплуатации пять военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Уголовное дело по данному факту расследуется Следственным комитетом.

Как пояснил информированный источник, поставка подшипников неустановленного производства стала возможна благодаря подлогу документов. А сам факт установки контрафактных изделий на военно-транспортные самолеты стал известен уже в ходе их эксплуатации. Итогом стал выход из строя сразу пяти самолетов, а это очень много, учитывая сегодняшнюю ситуацию с их постройкой.

Поставка некачественных запчастей стала возможной благодаря подлогу документов. Факт установки на военно-транспортные самолеты контрафактных подшипников был выявлен в процессе эксплуатации, в результате чего временно выведено из строя было пять самолетов Ил-76.

- приводят «Известия» слова источника.

Следствие возлагает вину на менеджеров Балашихинского литейно-механического завода, выпускающего авиационные колеса, тормоза, агрегаты управления тормозными системами и запасные части к авиационной технике. Предполагается, что, пытаясь уйти от штрафных санкций за задержки поставки, менеджеры завода в период с декабря 2017 года по январь 2022 года закупили подшипники неизвестного происхождения, не соответствующие требованиям конструкторской документации, после чего установили на колеса самолетов Ил-76. Чтобы скрыть факт закупки контрафактных изделий, были подделаны накладные и документы о якобы приемке самолетов представителями Минобороны.

В итоге таких действий пять самолетов Ил-76МД-90А не эксплуатировались в течение 2022–2023 годов. Другие детали дела следствие не раскрывает.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.08 16:40
  • 3158
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.08 16:05
  • 191
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 06.08 15:30
  • 0
Попытка пойти ва-банк
  • 06.08 09:46
  • 1
Ответ на "Российский эксперт предположил, что США могут передать Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry"
  • 06.08 04:41
  • 1
Ответ на ""«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ"
  • 06.08 02:30
  • 0
Ответ на "В США предупредили Украину об опасности в воздухе"
  • 06.08 01:39
  • 0
Как украинцы могут противостоять русским.
  • 05.08 16:49
  • 1
«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ
  • 05.08 11:57
  • 1
Ответ на "Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для..."
  • 05.08 08:35
  • 2
Суд в Москве арестовал гендиректора "Военторга" Павлова по делу о мошенничестве
  • 04.08 18:37
  • 564
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.08 17:58
  • 293
Космонавтика Илона Маска
  • 04.08 03:07
  • 2
Зачем России нужна Индонезия
  • 03.08 18:51
  • 0
Ответ на "Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения"
  • 03.08 18:07
  • 10
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла