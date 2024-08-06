Поставка контрафактных подшипников для авиационных колёс вывела из строя пять военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А

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Поставка некачественных подшипников нанесла ущерб Минобороны на 130 млн. рублей, выведя на длительный срок из эксплуатации пять военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Уголовное дело по данному факту расследуется Следственным комитетом.

Как пояснил информированный источник, поставка подшипников неустановленного производства стала возможна благодаря подлогу документов. А сам факт установки контрафактных изделий на военно-транспортные самолеты стал известен уже в ходе их эксплуатации. Итогом стал выход из строя сразу пяти самолетов, а это очень много, учитывая сегодняшнюю ситуацию с их постройкой.

Поставка некачественных запчастей стала возможной благодаря подлогу документов. Факт установки на военно-транспортные самолеты контрафактных подшипников был выявлен в процессе эксплуатации, в результате чего временно выведено из строя было пять самолетов Ил-76.

- приводят «Известия» слова источника.

Следствие возлагает вину на менеджеров Балашихинского литейно-механического завода, выпускающего авиационные колеса, тормоза, агрегаты управления тормозными системами и запасные части к авиационной технике. Предполагается, что, пытаясь уйти от штрафных санкций за задержки поставки, менеджеры завода в период с декабря 2017 года по январь 2022 года закупили подшипники неизвестного происхождения, не соответствующие требованиям конструкторской документации, после чего установили на колеса самолетов Ил-76. Чтобы скрыть факт закупки контрафактных изделий, были подделаны накладные и документы о якобы приемке самолетов представителями Минобороны.

В итоге таких действий пять самолетов Ил-76МД-90А не эксплуатировались в течение 2022–2023 годов. Другие детали дела следствие не раскрывает.