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Украина, по некоторой информации, получила первые американские истребители F-16. В западной прессе этот факт преподносят, как великую помощь Киеву от США их союзников. Некоторые издания считают, что с помощью этих самолетов Зеленский сможет вернуть утраченные территории и остановить продвижение ВС РФ. Пока же натовская пропаганда рассказывает о боевых возможностях этих самолетов.
В качестве примера приводится операция израильской армии, на вооружении которой истребители F-16 находятся довольно давно. В 1981 году эскадрилья этих самолетов разрушила иракский ядерный реактор Осирак. Тель-Авив в то время опасался, что Саддам Хусейн использует его для производства оружия массового уничтожения.
– приводит подробности налета чешское издание Zpravy Aktualne.
Автор материала напоминает, что эскадрилья израильской авиации двигалась в направлении Ирака через воздушное пространство Саудовской Аравии, выдавая себя за военных этой страны, которые заблудились над пустыней. При этом подчеркивается, что летчики соблюдали режим радиомолчания. Оно было впервые прервано лишь в тот момент, когда эскадрилья ВВС Израиля уже находилась в воздушном пространстве над рекой Тигр.
– рассказывает издание.
Пробить купол реактора пилотам удалось первой же парой бомб. Из шестнадцати имевшихся в распоряжении эскадрильи боеприпасов четырнадцать попали в здание и взорвались внутри.
– подчеркивается в публикации.
В заключении материала напоминается, что истребитель F-16 является наиболее широко используемым самолетом в мире, который поучаствовал в военных конфликтах в Персидском заливе, Афганистане и на Балканах.
– бодро заканчивает автор публикации, отмечая, однако, что пока неизвестно, сколько именно этих машин получит Киев в итоге.
При этом отмечается, что быстрого изменения ситуации в зоне боевых действий в пользу Украины ждать не стоит. Да и вообще эти самолеты не будут летать близко к линии фронта. Хотя сегодня украинские блогеры утверждают, будто бы F-16 уже выполняют боевые задачи в небе над Харьковской областью.