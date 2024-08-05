Европейская пресса рассказывает, на что способны истребители F-16, на примере операции израильских ВВС по уничтожению ядерного реактора в Ираке в 1981

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Украина, по некоторой информации, получила первые американские истребители F-16. В западной прессе этот факт преподносят, как великую помощь Киеву от США их союзников. Некоторые издания считают, что с помощью этих самолетов Зеленский сможет вернуть утраченные территории и остановить продвижение ВС РФ. Пока же натовская пропаганда рассказывает о боевых возможностях этих самолетов.

В качестве примера приводится операция израильской армии, на вооружении которой истребители F-16 находятся довольно давно. В 1981 году эскадрилья этих самолетов разрушила иракский ядерный реактор Осирак. Тель-Авив в то время опасался, что Саддам Хусейн использует его для производства оружия массового уничтожения.

Израильтяне под каждым крылом закрепили универсальную бомбу Mark 84 весом 908 килограммов, на концах крыльев подвесили управляемые ракеты AIM-9 Sidewinder на случай воздушных дуэлей. С внешними топливными баками F-16 перевозил на себе столько вооружения и горючего, что взлетный вес более чем на тонну превышал допустимый предел

– приводит подробности налета чешское издание Zpravy Aktualne.

Автор материала напоминает, что эскадрилья израильской авиации двигалась в направлении Ирака через воздушное пространство Саудовской Аравии, выдавая себя за военных этой страны, которые заблудились над пустыней. При этом подчеркивается, что летчики соблюдали режим радиомолчания. Оно было впервые прервано лишь в тот момент, когда эскадрилья ВВС Израиля уже находилась в воздушном пространстве над рекой Тигр.

Через час сорок минут после взлета F-16 начал резко набирать высоту с перегрузкой 7G до высоты трех километров. На вершине набора высоты пилоты перевернулись на спину и начали поиск купола реактора. Затем закончили разворот и перешли в пикирование, чтобы наброситься на цель

– рассказывает издание.

Пробить купол реактора пилотам удалось первой же парой бомб. Из шестнадцати имевшихся в распоряжении эскадрильи боеприпасов четырнадцать попали в здание и взорвались внутри.

Израильский F-16 всего за 90 секунд смог повредить ядерный реактор. В результате атаки погибли десять иракских солдат и один французский инженер. Затем самолет направился обратно и с почти пустыми баками приземлился на базе в Хайфе

– подчеркивается в публикации.

В заключении материала напоминается, что истребитель F-16 является наиболее широко используемым самолетом в мире, который поучаствовал в военных конфликтах в Персидском заливе, Афганистане и на Балканах.

А теперь поможем Украине

– бодро заканчивает автор публикации, отмечая, однако, что пока неизвестно, сколько именно этих машин получит Киев в итоге.

При этом отмечается, что быстрого изменения ситуации в зоне боевых действий в пользу Украины ждать не стоит. Да и вообще эти самолеты не будут летать близко к линии фронта. Хотя сегодня украинские блогеры утверждают, будто бы F-16 уже выполняют боевые задачи в небе над Харьковской областью.