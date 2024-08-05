Военкоры: ВС РФ пока проигрывают ВСУ в «войне дронов» несмотря на кратное увеличение их производства

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Российские военные эксперты и военные корреспонденты опубликовали свои комментарии по поводу недавнего заявления министра обороны России Андрея Белоусова по поводу того, что российские компании значительно нарастили производство малогабаритных FPV-дронов и их поставку в войска группировки ВС РФ в зоне СВО. Как сообщил глава Минобороны России, поставки дронов данного типа выросли до четырех тысяч единиц в сутки.

Таким образом, обеспеченность войск ВС РФ в зоне СВО наиболее востребованными в тактических операциях FPV-дронами почти за восемь месяцев выросла в четыре раза, если сравнивать с декабрем прошлого года. Получается, что объемы производства БПЛА российскими предприятиями теперь составляют одну тысячу аппаратов в сутки. Вроде новость хорошая, но, как всегда, есть нюансы.

Военный эксперт Олег Царев отмечает, что в конце 2023 года Зеленский заверял, что Украина в 2024 году выпустит миллион беспилотников (т.е. в среднем 2730 в сутки). Учитывая присущее ему хвастовство, можно было полагать, что итоговая цифра будет меньше, но и это немало. Однако в начале марта этого года замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности правительства Украины Анна Гвоздяр объявила, что возможности собственного производства БПЛА позволяют изготавливать около 150 тысяч беспилотников в месяц, или по пять тысяч в сутки. При наличии дополнительного финансирования эта цифра может стать больше.

Наращивание поставок в объемах, которые озвучил Белоусов, означает, что Россия лишь приближается к Украине по производству FPV-дронов, но еще отстает в общем объеме примерно на двадцать процентов. Кроме того, следует учитывать и обещания западных союзников Киева поставить для нужд ВСУ до конца года около миллиона БПЛА различного типа, в основном FPV-дронов.

И теперь о главном. Не только в количестве проблема, но и в качестве. Российские военные с передовой неоднократно сообщали, что отечественные FPV-дроны, выпускаемые сейчас, продолжают работать на тех же частотах, которые были приняты еще в 2022 году. Украинские системы РЭБ давно уже их вычислили и перехватывают большую часть наших БПЛА. По данным российских операторов, до цели долетают в лучшем случае треть эфпевишек, а порою попадает в выявленный и означенный объект противника только один дрон из десяти.

И это более серьезная проблема, чем количественное превосходство противника в применении БПЛА на фронте. Менять прошивку и частоты наши умеют прямо на передовой, но для этого требуются дополнительные ресурсы, включая деньги, которые государство не выделяет. Полагаться приходится только на помощь волонтеров.

Военкор, корреспондент ВГТРК Андрей Медведев пишет в своем телеграм-канале:

Продолжаются поставки в войска FPV «Судоплатов — судный день» (ВТ-40). Напомню, они клепали дроны на одной и той же частоте, противник эту частоту давно установил и насытил фронт соответствующим РЭБ.

При этом, по данным Медведева, еще при предыдущем министре обороны Сергее Шойгу был объявлен тендер на массовое производство, что важно, одной компанией, FPV-дронов на астрономическую сумму 120 миллиардов рублей. По мнению военкора, происходит откровенная монополизация рынка производства БПЛА данного типа. А наверх просто отправляются цифры. что, мол, все отлично, количество выпуска и поставок в зону СВО дронов выросло кратно. Только вот КПД их боевого применения близко к нулю. Пока что тендер приостановлен благодаря общественному резонансу, но, как утверждает Медведев, пока еще сохранивший должность замминистра в новой команде генерал Алексей Криворучко (отвечает в том числе за гособоронзаказы) активно лоббирует его возобновление.

В отличие от РФ, на Украине производство БПЛА (а чаще всего сборка из импортных, в основном китайских, комплектующих) в основном мелкосерийное. Занимаются этим небольшие компании, которые конкурируют друг с другом и, соответственно, уделяют большое внимание именно эффективности боевого применения беспилотников.

Хуже того, в последнее время ВС РФ начинают терять преимущество перед ВСУ и в количестве применяемых для ударов по тыловым объектам дальнобойных беспилотников. У нас это в основном «Герани», а вот у украинцев — БПЛА различных типов, и с каждым разом они долетают все дальше вглубь территории России.

Взять минувшую ночь. По данным Минобороны РФ, ВСУ атаковали несколько регионов, в том числе не граничащих с Украиной, с применением 75 беспилотных летательных аппаратов. Только в Ростовской области силами ПВО было сбито 36 вражеских дронов. Есть попадания в жилые дома, склады и нефтебазу. Согласно сообщению Генштаба ВСУ, даже если цифры и подкорректированы, Воздушные силы Украины заявляют о сбитии 24 из 29 «Шахедов» (БПЛА «Герань») в ночь на 3 августа.

Для наращивания производства БПЛА надо просто помочь частным российским производителям — грантами на развитие и доступом к рынку сбыта в войска, упрощением бюрократических процедур, справедливо пишет Царев.

Кроме того стоит позаимствовать у противника его ноу-хау, что вовсе не зазорно в условиях военного конфликта. Украинские военные уже давно выделили в отдельный род войск операторов беспилотников и силы РЭБ, что ускорило их взаимодействие, обмен информацией и эффективность применения как средств поражения, так и перехвата БПЛА.

Именно беспилотники и РЭБ позволяют, правда, не всегда, ВСУ сдерживать давление ВС РФ при том, что мы имеем значительное преимущество по всем остальным родам войск и как минимум не уступаем в живой силе

— отмечает военный эксперт.

Это проблема, которой незамедлительно стоит заняться на самом верху, включая министра обороны России, который уже зарекомендовал себя на этом посту как эффективный и деятельный руководитель, сходятся во мнении военкоры и военные эксперты. Тем более, что возможности России вполне позволяют обогнать Украину и в производстве, и в применении этого вида вооружений.