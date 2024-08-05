Бойцы СВО сравнили российскую и иностранную военную технику

«Ростех»: бойцы СВО отметили преимущество российской техники перед иностранной

Бойцы специальной военной операции (СВО), посетившие Курганмашзавод, отмечают, что у российской техники есть преимущества перед иностранной. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

На курганском заводе участникам СВО, знакомым с трофейной техникой западного производства, провели экскурсию в цехе, где выпускаются боевые машины пехоты БМП-3. По словам участников спецоперации, сравнивших технику, у курганской «тройки» есть преимущества перед иностранными аналогами.

В мае госкорпорация сообщила, что российский танк Т-90М «Прорыв», который считают лучшим танком в мире, отличается хорошей защищенностью и мощным вооружением.

В июне гендиректор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев заявил, что спрос на российское оружие, включая дроны-камикадзе и противотанковые ракетные комплексы, вырос с начала СВО.