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В «Ростехе» перечислили преимущества Т-90М

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

«Ростех»: модернизированный танк Т-90М получил самое актуальное вооружение

Российский танк Т-90М «Прорыв», который считают лучшим танком в мире, отличается хорошей защищенностью и мощным вооружением. Преимущества танка перечислили в госкорпорации «Ростех».

«Нашего современника — Т-90М "Прорыв" — эксперты называют лучшим танком в мире. Его производят на входящем в "Ростех" Уралвагонзаводе. Т-90М обладает не только самым актуальным вооружением, но и серьезно защищен. Машина хорошо подготовлена к бою в современных условиях и успешно применяется в зоне СВО», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» отметили, что модернизированный Т-90 оснащен принципиально новым башенным модулем с многослойным бронированием, а дополнительную стойкость к ударам обеспечивает динамическая защита. Также Т-90М получил современное оборудование, которое обеспечивает всесуточное применение машины. На конвейере танки оснащают козырьком для защиты крыши башни и комплексом средств маскировки «Накидка».

Ранее в мае стало известно, что «Уралвагонзавод» передал российским войскам очередные эшелоны модернизированных танков Т-72Б3М и Т-90М.

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Ростех
Уралвагонзавод
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