Новый пограничный сторожевой корабль "Альбатрос"

Сообщают, что в военно-морском параде 28 июля 2024 года в честь Дня ВМФ в Балтийске принял участие новый недавно введённый в строй пограничный сторожевой корабль 4-го ранга (фактически катер) "Альбатрос" проекта 03050 (шифр "Гюйс") Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. О его вводе в строй публично не сообщалось. По известным данным, это девятый введенный в строй пограничный сторожевой корабль (ПСКР) проекта 03050.

Новый пограничный сторожевой корабль 4-го ранга "Альбатрос" (заводской номер 1801) проекта 03050 (шифр "Гюйс") Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России на военно-морском параде в Балтийске, 28.07.2024 (с) кадр из репортажа телевидения (via YAV / forums.airbase.ru )

Строительство для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России пограничных сторожевых кораблей 4-го ранга (фактически сторожевых катеров) проекта 03050 (шифр "Гюйс") было начато на АО "Судостроительный завод "Вымпел" в Рыбинске в 2016 году. Данные единицы ССЗ "Вымпел" обозначал также как модернизированный проект 1496М1 (шифр "Ламантин") в "морском исполнении", или как проект 1496М1Э.

Первончально завод "Вымпел" построил и сдал в 2018-2020 годах для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России пять ПСКР этого типа - "Орлан", "Коршун", "Кречет", "Гриф" и "Сарыч" (заводские номера 01408, и с 01410 по 01413). Шестой ПСКР постройки этого завода "Буревестник" (заводской номер 01414) был спущен на воду 4 июля 2023 года и сдан в конце 2023 года. Все они находятся на Черном и Азовском морях. По известным данным, на ССЗ "Вымпел" находятся в постройке еще два ПСКР этого типа с заводскими номерами 01415 и 01416.

С 2020 года строительство для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России ПСКР 4-го ранга проекта 03050 было также начато на ПАО "Ярославский судостроительный завод", где 29 октября 2020 года были заложены первые две единицы этого типа "Ястреб" и "Сокол" (заводские номера 751 и 752), введенные в строй к концу 2022 года, соответственно, на Балтийском и Каспийском морях. В 2022 году в Ярославле была начата постройка еще двух единиц этого типа (заводские номера 753 и 754).

Затем к строительству ПСКР проекта 03050 было подключено АО "Завод "Нижегородский Теплоход" (город Бор Нижегородской области), на котором головной корабль "Альбатрос" (заводской номер 1801) был заложен в 2022 году и в конце 2023 года сдан на Балтийском море. Также на заводе начата строительством однотипная единица с заводским номером 1802.

Данный проект 03050 (шифр "Гюйс"), он же модернизированный проект 1496М1 (шифр "Ламантин") фактически является почти полностью новым по отношению к пограничным сторожевым катерам прежних проектов 1496М и 1496М1, строившихся для Пограничной службы ФСБ с 2004 года. Новый проект был выполнен отделом перспективного судостроения АО "ССЗ "Вымпел" совместно с Центральным научно-исследовательским институтом морского флота (ЦНИИМФ) с учетом пожеланий Пограничной службы ФСБ России по улучшению технических характеристик и обитаемости. Широкий спектр возможностей выполнения патрульных функций в прибрежной зоне обеспечивается благодаря эффективному вооружению, экономичности, наличию современного комплекса оборудования, навигации и связи.

Характеристики:

Водоизмещение полное, т 131

Длина габаритная, м 30,8

Ширина габаритная, м 6,7

Осадка при наибольшем водоизмещении, м 2,0

Скорость, уз не менее 18

Дальность плавания при наибольших запасах, мили 2000

Автономность, сут 20

Главные двигатели ЯМЗ 8401

Мощность ГД, л.с. 3х800

Кроме того, на ССЗ "Вымпел" разработан и построен для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России пограничный сторожевой катер проекта 1496М1 (шифром "Ламантин") в варианте проекта в "речном исполнении" (на самом деле, значительно отличающегося от проекта в "морском исполнении"), позднее переобозначенный как проект 02870 (шифр "Речник"). Головной и пока единственный катер в "речном исполнении" (заводской номер 01409) был спущен на воду в Рыбинске 28 мая 2020 года, и был сдан заказчику в 2021 году.