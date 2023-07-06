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Спущен на воду пограничный сторожевой корабль "Буревестник" проекта 03050

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4 июля 2023 года в Рыбинске (Ярославская область) на ПАО "Судостроительный завод "Вымпел" (входящем с конца 2020 года в состав АО "Объединённая судостроительная корпорация") состоялась церемония спуска на воду пограничного сторожевого корабля 4-го ранга "Буревестник" проекта 03050 (шифр "Гюйс") с заводским номером 1414. Это уже шестой корабль (фактически катер) в серии этого проекта, строящейся на АО "ССЗ "Вымпел" в интересах Пограничной службы ФСБ России.

Спуск на воду на ПАО "Судостроительный завод "Вымпел" пограничного сторожевого корабля 4-го ранга "Буревестник" проекта 03050 (шифр "Гюйс") с заводским номером 1414 для Пограничной службы ФСБ России. Рыбинск, 04.07.2024 (с) ПАО "Судостроительный завод "Вымпел"

Строительство для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России пограничных сторожевых корабля 4-го ранга (ПСКР; а фактически сторожевых катеров) проекта 03050 (шифр "Гюйс") было начато на АО "Судостроительный завод "Вымпел" в Рыбинске в 2016 году. Данные единицы ССЗ "Вымпел" обозначает также как модернизированный проект 1496М1 (шифр "Ламантин") в "морском исполнении", или как проект 1496М1Э.

К настоящему времени завод "Вымпел" построил и сдал в 2018-2020 годах для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России пять ПСКР этого типа - "Орлан", "Коршун", "Кречет", "Гриф" и "Сарыч" (заводские номера 01408, и с 01410 по 01413), которые находятся на Черном море.

Церемония закладки шестого ПСКР "Буревестник" данного типа с заводским номером 1414 состоялась на ССЗ "Вымпел" 18 декабря 2020 года, теперь он спущен на воду и в этом году будет введен в строй. Известно, что сейчас на ССЗ "Вымпел" строится также седьмой ПСКР данного типа с заводским номером 01416.

С 2020 года строительство для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России ПСКР 4-го ранга проекта 03050 было также начато на ПАО "Ярославский судостроительный завод", где 29 октября 2020 года были заложены первые две единицы этого типа (заводские номера 751 и 752), которые были спущены на воду в мае 2022 года. Головной из них носит название "Ястреб" и начал заводские ходовые испытания 13 августа 2022 года, но до сих пор оба они не введены в строй. В 2022 году в Ярославле была начата постройка еще двух единиц этого типа (заводские номера 753 и 754).

Данный проект 03050 (шифр "Гюйс"), он же модернизированный проект 1496М1 (шифр "Ламантин") фактически является почти полностью новым по отношению к пограничным сторожевым катерам прежних проектов 1496М и 1496М1, строившихся для Пограничной службы ФСБ с 2004 года. Новый проект был выполнен отделом перспективного судостроения АО "ССЗ "Вымпел" совместно с Центральным научно-исследовательским институтом морского флота (ЦНИИМФ) с учетом пожеланий Пограничной службы ФСБ России по улучшению технических характеристик и обитаемости. Широкий спектр возможностей выполнения патрульных функций в прибрежной зоне обеспечивается благодаря эффективному вооружению, экономичности, наличию современного комплекса оборудования, навигации и связи.

Характеристики:

Водоизмещение полное, т 131

Длина габаритная, м 30,8

Ширина габаритная, м 6,7

Осадка при наибольшем водоизмещении, м 2,0

Скорость, уз не менее 18

Дальность плавания при наибольших запасах, мили 2000

Автономность, сут 20

Главные двигатели ЯМЗ 8401

Мощность ГД, л.с. 3х800

Кроме того, на ССЗ "Вымпел" разработан и построен для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России пограничный сторожевой катер проекта 1496М1 (шифром "Ламантин") в варианте проекта в "речном исполнении" (на самом деле, значительно отличающегося от проекта в "морском исполнении"), позднее, по некоторым данным, переобозначенный как проект 02870 (шифр "Речник"). Головной и пока единственный катер в "речном исполнении" (заводской номер 01409) был спущен на воду в Рыбинске 28 мая 2020 года, и был сдан заказчику 14 сентября 2021 года.

Спуск на воду на ПАО "Судостроительный завод "Вымпел" пограничного сторожевого корабля 4-го ранга "Буревестник" проекта 03050 (шифр "Гюйс") с заводским номером 1414 для Пограничной службы ФСБ России. Рыбинск, 04.07.2024 (с) ПАО "Судостроительный завод "Вымпел"

Видео:

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
1496М1
Система наблюдения "Ратник"
Компании
ГАЗ Группа
ОСК
Проекты
2020-й год
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