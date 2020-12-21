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В Рыбинске заложен еще один пограничный сторожевой корабль проекта 03050

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18 декабря 2020 года в Рыбинске (Ярославская область) на АО "Судостроительный завод "Вымпел" (входящем в Группу компаний "Калашников") состоялась закладка пограничного сторожевого корабля 4-го ранга проекта 03050 (шифр "Гюйс") с заводским номером 1414. Это уже шестой катер в серии этого проекта, строящейся на АО "ССЗ "Вымпел" в интересах Пограничной службы ФСБ России.

Закладная доска заложенного на АО "Судостроительный завод "Вымпел" пограничного сторожевого корабля 4-го ранга проекта 03050 (шифр "Гюйс") с заводским номером 1414 для Пограничной службы ФСБ России. Рыбинск, 18.12.2020 (с) АО "Судостроительный завод "Вымпел"

Со стороны bmpd напомним, что строительство для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России пограничных сторожевых корабля 4-го ранга (ПСКР; а фактически сторожевых катеров) проекта 03050 (шифр "Гюйс") было начато на АО "Судостроительный завод "Вымпел" в Рыбинске в 2016 году. Данные единицы ССЗ "Вымпел" обозначает также как модернизированный проект 1496М1 (шифр "Ламантин") в "морском исполнении", или как проект 1496М1Э.

К настоящему времени завод "Вымпел" построил и сдал в 2018-2020 годх для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России пять ПСКР этого типа. Первые три из них "Орлан", "Коршун" и "Кречет" (заводские номера 01408, 01410 и 01411) были сданы в 2018-2019 годах и базируются в Керчи. 30 сентября и 15 октября 2020 года соответственно завод "Вымпел" сдал еще два ПСКР "Гриф" и "Сарыч" (заводские номера 01412 и 01413), также доставленных осенью буксирами по внутренним водным путям к месту несения службы на Чёрное море.

С 2020 года строительство для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России ПСКР 4-го ранга проекта 03050 было также начато на ПАО "Ярославский судостроительный завод", где 29 октября 2020 года были заложены первые две единицы этого типа. Заявлено, что срок их строительства составит два года.

Данный проект 03050 (шифр "Гюйс"), он же модернизированный проект 1496М1 (шифр "Ламантин") фактически является почти полностью новым по отношению к пограничным сторожевым катерам прежних проектов 1496М и 1496М1, строившихся для Пограничной службы ФСБ с 2004 года. Новый проект был выполнен отделом перспективного судостроения АО "ССЗ "Вымпел" совместно с Центральным научно-исследовательским институтом морского флота (ЦНИИМФ) с учетом пожеланий Пограничной службы ФСБ России по улучшению технических характеристик и обитаемости. Широкий спектр возможностей выполнения патрульных функций в прибрежной зоне обеспечивается благодаря эффективному вооружению, экономичности, наличию современного комплекса оборудования, навигации и связи.

Характеристики:

Водоизмещение полное, т 131

Длина габаритная, м 30,8

Ширина габаритная, м 6,7

Осадка при наибольшем водоизмещении, м 2,0

Скорость, уз не менее 18

Дальность плавания при наибольших запасах, мили 2000

Автономность, сут 20

Главные двигатели ЯМЗ 8401

Мощность ГД, л.с. 3х800

Кроме того, на ССЗ "Вымпел" разработан и построен для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России пограничный сторожевой катер проекта 1496М1 (шифром "Ламантин") в варианте проекта в "речном исполнении" (на самом деле, значительно отличающегося от проекта в "морском исполнении"). Головной катер в "речном исполнении" (заводской номер 01409) был спущен на воду в Рыбинске 28 мая 2020 года, но, по известным данным, до сих пор не сдан заказчику и находится на ССЗ "Вымпел".

Церемония закладки на АО "Судостроительный завод "Вымпел" пограничного сторожевого корабля 4-го ранга проекта 03050 (шифр "Гюйс") с заводским номером 1414 для Пограничной службы ФСБ России. Рыбинск, 18.12.2020 (с) АО "Судостроительный завод "Вымпел"

Корпус достраивающегося для ВМФ России ракетного катера проекта 12418 с заводским номером 01301 в цеху АО "Судостроительный завод "Вымпел" во время церемонии закладки там пограничного сторожевого корабля 4-го ранга проекта 03050 (шифр "Гюйс") с заводским номером 1414. Рыбинск, 18.12.2020. Фактически из-за неясности с временем поставки дизельных двигателей М-507А для номинально достраивающихся с 2016 года ракетных катеров проекта 12418 (изначально проекта 12421) с заводскими номерами 01301 и 01302, фактически работы на этих катерах заморожены и сдача этих катеров сейчас ожидается не ранее 2022-2023 годов (с) АО "Судостроительный завод "Вымпел"

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
1496М1
Компании
Вымпел СЗ
Проекты
1241 Молния
2020-й год
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