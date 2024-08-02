Самоуправляемый ИИ научился разбираться в облаках

Ученые создали ИИ-модель, способную автономно обучаться

Американские специалисты создали модель искусственного интеллекта (ИИ), способную обучаться без вмешательства человека. Исследование опубликовано в журнале Artificial Intelligence for the Earth Systems.

По словам ученых, в ряде случаев модели ИИ крайне сложно обучить чему-нибудь, так как для этого человеку потребуется отобрать большое количество данных для примера. Специалисты создали модель, которая способна учиться без вмешательства живого человека.

В качестве примера ученые спроектировали модель, настроив ее на автоматическую интерпретацию входящих данных. Самоуправляемый ИИ, как назвали свое изобретение инженеры, получил в распоряжение миллионы спутниковых снимков. Обладая этими данными, нейросеть смогла изучить изображения и сопоставить облака по типам.

Исследователи выяснили, что ИИ также научился обобщать данные и изучать внутреннее строение облаков. По словам специалистов, пример с облаками «лежал на поверхности», так как ученые делают снимки Земли на протяжение десятилетий и имеют огромную базу данных с фотографиями.

Ранее американские ученые предложили использовать искусственный интеллект (ИИ) при проектировании ядерных реакторов. По словам специалистов Университета имени Бригама Янга, нейросети могут сэкономить несколько лет и миллиарды долларов при создании реакторов.