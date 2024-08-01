Войти
Lenta.ru

ИИ в разы ускорил процесс создания ядерных реакторов

230
0
0
Фото: Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters.

ИИ будет проектировать ядерные реакторы в разы быстрее человека

Американские ученые предложили использовать искусственный интеллект (ИИ) при проектировании ядерных реакторов. Исследование было опубликовано в журнале Nuclear Engineering and Design.

По словам профессора Университета имени Бригама Янга (США) Мэтта Меммотта, на проектирование и создание ядерного реактора требуется несколько десятков лет и десятки миллиардов долларов. Меммотт нашел способ, как с помощью ИИ в разы ускорить этот процесс и сэкономить значительные суммы денег.

В материале говорится, что на проектирование и лицензирование реакторов в США уходит около 20 лет и миллиард долларов. На строительство затем придется потратить еще 5 лет и от 5 до 30 миллиардов долларов. По словам ученого, если привлекать ИИ, то можно сократить общие сроки на десятилетие или больше, сэкономив миллиарды долларов.

Мэтт Меммотт и его коллеги создали три лучших алгоритма, а затем выбрали самый лучший. В ходе эксперимента ИИ Меммотта удалось за двое суток спроектировать оптимальную конструкцию щита для ядерного реактора. Для сравнения, у специалистов американской компании Alpha Tech Research на это уходит около шести месяцев.

«Конечно, люди по-прежнему принимают окончательные решения по дизайну и проводят все оценки безопасности, но это экономит значительное количество времени на начальном этапе», — заметил Меммотта. По словам профессора, привлечение ИИ позволит значительно удешевить стоимость электроэнергии в будущем.

В середине июля ученые Национального научного агентства Австралии (CSIRO) показали, что искусственный интеллект может помочь решить проблему ошибок квантовых вычислений. По словам специалистов, преодоление этих ошибок является ключевым шагом на пути превращения квантовых компьютеров из экспериментальных устройств в практические инструменты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Проекты
AI
ИТ
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 08:15
  • 3065
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.08 02:41
  • 1
Российская «Гербера» подключилась к украинской 4G-сети и передала видео оператору
  • 31.07 22:28
  • 1353
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 31.07 22:26
  • 555
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 31.07 19:39
  • 175
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 31.07 19:31
  • 41
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 31.07 19:22
  • 8
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 31.07 19:09
  • 0
Ответ на "США втягивают Японию в западные военные блоки"
  • 31.07 18:49
  • 0
Ответ на "Передаваемые Киеву истребители F-16 оснастят американскими ракетами и бомбами"
  • 31.07 15:49
  • 1
Чемезов: ОКБ Сухого работает над внедрением в состав вооружения Су-57 беспилотников
  • 31.07 12:27
  • 1
И в Арктике стратегия США – прибрать к своим рукам побольше всех ресурсов
  • 31.07 12:05
  • 1
Пентагон заявил о намерении вывести сотни спутников для противодействия РФ и КНР в космосе
  • 31.07 11:35
  • 1
Передаваемые Киеву истребители F-16 оснастят американскими ракетами и бомбами
  • 31.07 11:31
  • 1
США втягивают Японию в западные военные блоки
  • 31.07 11:09
  • 1
Welt: европейские дипломаты и военные не ждут успехов ВСУ на фронте