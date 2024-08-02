В Германии начали испытания элементов многоразовой ракеты

Компания MT Aerospace начала испытания элементов многоразовой ракеты Themis

Немецкая аэрокосмическая компания MT Aerospace начала испытания элементов многоразовой ракеты Themis — посадочных опор первой ступени носителя. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Посадочные опоры, разработанные MT Aerospace для Themis, изготовлены из углепластика и достигают высоты семи метров. Использование карбона делает опоры настолько легкими, что каждую из них могут переносить три-четыре человека. Испытания включают сбрасывание с небольшой высоты опор с их последующим раскрытием.

Согласно MT Aerospace, демонстрационный образец опоры «выдержал всю энергию удара» и «раскрылся должным образом». Компания пояснила, что в настоящее время она изучает данные испытаний, прежде чем приступить к разработке посадочной опоры непосредственно для Themis.

Ранее издание сообщило, что прыжковые испытания прототипа европейской многоразовой ступени Themis компании ArianeGroup отложили с 2024-го на 2025-й год.