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Российская «Гербера» подключилась к украинской 4G-сети и передала видео оператору

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Кадр: Лампа знаний / YouTube
Кадр: Лампа знаний / YouTube.

TWZ: российский дрон «Гербера» может подключаться к украинской 4G-сети

Новейший российский дрон «Гербера» может подключаться к украинской 4G-сети и передавать видео оператору. Об этом сообщает TWZ.

Американское издание обратило внимание на анализ беспилотника, проведенный украинскими экспертами. По их словам, дрон оснащен парой антенн 3G/4G и модемом с SIM-картой, позволяющими подключаться к украинской мобильной сети и через нее передавать данные российскому оператору. По другим данным, некоторые «Герберы» могут выступать ретрансляторами, позволяющими осуществлять связь между другими беспилотниками.

Издание отмечает, что производство «Герберы» обходится России дешевле, чем выпуск более крупного дрона «Герань-2», однако информации о первых пока недостаточно. В TWZ не сомневаются, что новые российские беспилотники вызовут беспокойство у операторов украинских систем противовоздушной обороны (ПВО), которая остается сильно перегруженной.

Ранее «Российская газета» написала, что в зоне специальной военной операции заметили новый российский беспилотник «Гербера», который используется для нанесения ударов по позициям в Киеве, а также для разведки и в качестве ложной цели для отвлечения украинской системы ПВО.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
1 комментарий
№1
01.08.2024 02:41
Затрофеили.
0
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