Войти
Lenta.ru

Российский истребитель установил рекорд, сбив самолет ВСУ на дальности 213 километров. Он применил уникальную ракету

143
0
0
Фото: Сергей Александров / Коммерсантъ
Фото: Сергей Александров / Коммерсантъ.

Су-35С сбил МиГ-29 ВСУ на дистанции 213 км и установил мировой рекорд

Российский истребитель Су-35С сбил самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) с расстояния более 200 километров и установил мировой рекорд.

Первые сообщения и сенсации начали распространяться в соцсетях накануне. По данным «Российской газеты», украинский истребитель был перехвачен уникальной ракетой Вооруженных сил РФ класса «воздух-воздух» Р-37М.

«Подтверждено. Заявка летчика плюс объективный контроль, плюс подтверждение от ВСУ. МиГ-29 сбит на дальности 213 километров. Никто в мире такого повторить не может. Никто», — указали авторы Telegram-канала «Воевода вещает».

В чем уникальность ракеты Р-37М?

Как известно, на сегодняшний день это самая дальнобойная в мире ракета класса «воздух-воздух». Заявленная дальность ее полета составляет 300 километров, максимальная скорость полета — шесть скоростей звука, что фактически делает ее гиперзвуковой. Оружие используют российские истребители МиГ-31, Су-30СМ, Су-35С.

Сверхдальняя ракета воздушного боя показала самую высокую боевую эффективность в рамках проведения спецоперации на Украине. Ее вероятность поражения целей составляет почти единицу. Это означает, что одна ракета способна уничтожить один вражеский самолет.

Р-37М сбивала разные модели украинских истребителей, ей не смогут противостоять и F-16

Указанные ракеты сбивали украинские истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24М и «Байрактары». Эксперты отмечают, что по дальности поражения, собственной скорости и высотному диапазону поражаемых целей Р-37М нет равных во всем мире.

СМИ отмечают, что Военно-воздушные силы Украины в большей степени вооружены устаревшими версиями самолетов, доставшимися ей еще от Советской армии. Несмотря на то что власти Киева многое возлагают на истребители F-16 Fighting Falcon, которые украинской стороне обещали отправить западные союзники, в России уверены — натовские самолеты не смогут поменять расстановку сил.

Как указал журналист Дмитрий Корнев, способные унести ракету Р-37М российские самолеты смогут поражать F-16 на большой дальности. Он отметил, что радиус действия ракеты AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) американских истребителей составляет 120 километров (против 300 километров у Р-37М). Кроме того, редактор подчеркнул, что российские Су-30 и Су-35С, отличающиеся хорошей маневренностью и большим запасом ракет малой дальности, превосходят F-16 в ближнем воздушном бою.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
AMRAAM
F-16
МиГ-31
Су-24
Су-24М
Су-25
Су-27
Су-30
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
25.09.2013
Авиационный разнобой
28.09.2011
Против одних – сверхизбыточно, против других – абсолютно недостаточно
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 2
17.08.2011
ПАК ФА и компания
25.07.2011
МАКС-2011: посетителям салона будет что посмотреть
26.10.2009
Имитация процесса по созданию оружия нового облика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.07 01:02
  • 3013
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.07 00:30
  • 5
Возможность отмены Москвой моратория на размещение РСМД - реакция на действия Вашингтона, отмечает помощник президента Патрушев
  • 30.07 00:14
  • 0
О действиях Запада (в частности, Британии) "против" России.
  • 29.07 22:55
  • 1346
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.07 22:31
  • 0
О ДРСМД, и его последствиях.
  • 29.07 18:12
  • 7
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 29.07 17:32
  • 6
В России создали комплекс охоты за операторами дронов ВСУ
  • 29.07 10:45
  • 2
«Пять лет и огромные потери»: Британский генерал дал «прогноз» по срокам «захвата» ВС России всей территории новых регионов
  • 29.07 10:17
  • 1
Лавров: планы разместить ракеты вокруг России были у США и до СВО
  • 29.07 09:58
  • 1
День ВМФ: спецоперация ставит новые актуальные задачи
  • 29.07 08:53
  • 0
Одиозный проект Биби
  • 29.07 04:50
  • 56
Психотронное оружие. Факты. Описание. Применение. Генерал-майор ФСБ Борис Ратников.
  • 29.07 04:04
  • 547
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.07 00:24
  • 1
США интегрируют украинскую разработку в свою ПВО
  • 28.07 23:49
  • 1
Армения стала крупнейшим импортером оружия из Индии