Названо способное противостоять F-16 на Украине оружие

Летчик Попов: российские истребители Су-30СМ и Су-35С способны сбивать F-16

Истребители, которые стоят на вооружении Воздушно-космических сил России, смогут сбивать обещанные Киеву F-16 Fighting Falcon. Способное противостоять украинским истребителям оружие назвал заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов в беседе с News.ru.

«На вооружении у России стоят тяжелые истребители Су-30СМ, Су-35С — самолеты не просто четвертого поколения, а 4++. Есть Су-57. Есть также МиГ-29 различных модификаций, доведенных до поколения 4++. На его базе сделан наш самый модернизированный и продвинутый истребитель — МиГ-35. Вот все эти самолеты свободно могут работать против F-16», — сказал он.

Также Попов отметил, что радары российских комплексов противовоздушной обороны смогут обнаруживать F-16 на высотах от 200 метров до 20 километров и на дальности до 300-400 километров.

Ранее в июле редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев сообщил, что российские самолеты, которые способны нести ракеты большой дальности класса «воздух-воздух» Р-37М, смогут поражать F-16 на дистанции до 300 километров.