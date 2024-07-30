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Военное обозрение

«Возможно, будет продан со скидкой»: шотландский политик высказался о судьбе авианосца Prince of Wales

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Источник изображения: topwar.ru

Постоянные поломки, преследующие оба авианосца ВМС Британии класса Queen Elizabeth, и дороговизна их содержания отрицательно сказываются на боевых возможностях флота и лишь отвлекают средства. Аналогичным образом обстоит дело с ядерными ракетами Trident.

Британия не является образцом добродетели [в области военно-морского дела]. Это даже если не учитывать возможность продажи авианосца Prince of Wales, строительство которого обошлось в миллиарды и который будет продан со скидкой, или вероятное расформирование Королевской морской пехоты

- заявил политик Кит Браун из Шотландской национальной партии по поводу судьбы флота.

По его словам, на подлодки, вооруженные МБР, были потрачены сотни миллиардов фунтов:

Но что такое ядерная субмарина с Trident? Это «шлепок» в воде. Применение МБР невозможно по собственной воле. Они даже не работают и не могут использоваться.

Речь идет о двух последних неудачных запусках Trident, которые привели к острой критике сил ядерного сдерживания со стороны местной общественности.

Как указывается в издании UK Defence Journal, ракетная система Trident II D-5 имеет очень высокий показатель надежности: с момента своего появления зарегистрирован 191 успешный морской запуск из 196 попыток, или всего лишь 2,6% отказов.

Отмечается, что последние неудачи приписываются человеческому фактору. В ходе испытаний в 2016 году в систему наведения ракеты были запрограммированы неверные координаты цели, а в 2024 году допущены ошибки при модернизации МБР.

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Продукция
HMS Queen Elizabeth
Trident II
Проекты
Trident
Авианосец
Ядерный щит
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