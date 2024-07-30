Войти
Lenta.ru

Российские истребители оснастят беспилотниками

148
0
0
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости.

Глава «Ростеха» Чемезов: ОКБ Сухого внедрит в вооружение Су-57 беспилотники

Специалисты ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех») работают над внедрением с состав вооружения российского истребителя пятого поколения Су-57 беспилотников. О планах оснастить самолеты дронами рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов, передает ТАСС.

«За 85 лет работы в ОКБ было создано более 100 типов самолетов, в том числе с прорывными характеристиками. Сегодня работа конструкторов продолжается: модернизируются существующие авиационные комплексы, хорошо зарекомендовавшие себя в боевых действиях», — подчеркнул глава «Ростеха».

По словам Чемезова, геополитическая ситуация ставит перед работниками предприятия новые вызовы, с которыми они успешно справляются. Он напомнил, что ОКБ Сухого создает «будущее российской авиации». Среди таких разработок — тяжелый беспилотник «Охотник», однодвигательный самолет «Чекмейт», тяжелый дрон вертикального взлета и посадки.

Су-57 является многофункциональным истребителем, предназначенным для ликвидации всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, внутрифезюляжным оружием, радиопоглощающим покрытием и интеллектуализированными системами, которые могут взять на себя часть задач летчика, таких как пилотирование или подготовка оружия к использованию.

Ранее стало известно, что российские крылатые ракеты класса «воздух-земля», включая ракеты Х-69, неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины. Это подтвердило эффективное использование ракет в рамках проведения спецоперации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
ПАК ФА
Компании
ОАК
Ростех
Сухой ПАО
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
12.03.2010
Авиасудьбоносный визит в Индию
21.08.2009
МАКС-2009: второй день работы - максимум сделок
27.03.2009
"Кризис для нас - взлетная полоса", - Алексей Федоров, президент Объединенной авиастроительной корпорации
24.02.2009
Aero India 2009
13.08.2008
Кто на новенького?
28.07.2008
Многозначительная улыбка главкома российских ВВС. Американцы его по-своему порадовали Александра Зелина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.07 01:02
  • 3013
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.07 00:30
  • 5
Возможность отмены Москвой моратория на размещение РСМД - реакция на действия Вашингтона, отмечает помощник президента Патрушев
  • 30.07 00:14
  • 0
О действиях Запада (в частности, Британии) "против" России.
  • 29.07 22:55
  • 1346
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.07 22:31
  • 0
О ДРСМД, и его последствиях.
  • 29.07 18:12
  • 7
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 29.07 17:32
  • 6
В России создали комплекс охоты за операторами дронов ВСУ
  • 29.07 10:45
  • 2
«Пять лет и огромные потери»: Британский генерал дал «прогноз» по срокам «захвата» ВС России всей территории новых регионов
  • 29.07 10:17
  • 1
Лавров: планы разместить ракеты вокруг России были у США и до СВО
  • 29.07 09:58
  • 1
День ВМФ: спецоперация ставит новые актуальные задачи
  • 29.07 08:53
  • 0
Одиозный проект Биби
  • 29.07 04:50
  • 56
Психотронное оружие. Факты. Описание. Применение. Генерал-майор ФСБ Борис Ратников.
  • 29.07 04:04
  • 547
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.07 00:24
  • 1
США интегрируют украинскую разработку в свою ПВО
  • 28.07 23:49
  • 1
Армения стала крупнейшим импортером оружия из Индии