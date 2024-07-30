Германия увеличивает поставки на Украину артиллерийских снарядов калибра 155 мм, произведенных компанией Rheinmetall

Источник изображения: topwar.ru

ФРГ во втором и третьем кварталах прошлого года заметно нарастила поставки на Украину артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, произведенных компанией Rheinmetall. Такие данные приводят украинские источники. В публикациях подчеркивается, что речь главным образом идет об осколочно-фугасных боеприпасах.

Как следует из сообщений, начиная с 2024 года поставки осколочно-фугасных боеприпасов, произведенных флагманом немецкой оборонной промышленности, серьезно увеличились. Этот всплеск на Украине объясняют так называемой чешской инициативой. Напомним, Прага несколько месяцев назад инициировала поиск снарядов для Украины по всему миру. В рамках всеобщего сбора планировалось набрать один миллион боеприпасов. Так вот приобретение первой партии в 50 000 снарядов, по данным украинских источников, профинансировала именно Германия.

Источник изображения: topwar.ru

При этом, как отмечается в публикациях, Берлин передал Киеву и некоторое количество управляемых боеприпасов SMArt 155, которые предназначены для уничтожения бронетехники ударом сверху. Правда, точное количество переданных «умных снарядов» неизвестно.

Отметим, что на недостаток артиллерийских боеприпасов украинские военные жалуются уже довольно давно. По оценкам западных военных экспертов, дефицит боеприпасов стал одной из причин провала прошлогоднего контрнаступа ВСУ. Запад несколько месяцев пытается решить эту проблему, однако, главным препятствием в данном случае является отсутствие необходимых производственных мощностей в Европе и США.

Как поясняют пленные военнослужащие украинской армии, в настоящее время дефицит артиллерийских снарядов в ВСУ достиг таких масштабов, что на десять выстрелов российского орудия националисты могут ответить всего одним-двумя выстрелами. Хотя доверия этим данным уже нет.