Австралия вооружит дрон Ghost Bat

Breaking Defense: австралийский дрон Ghost Bat сможет нести оружие

Австралия может оснастить перспективный дрон самолетного типа Boeing MQ-28 Ghost Bat вооружением, а не только разведывательными системами. Об этом министр оборонной промышленности страны Пэт Конрой сообщил в интервью Breaking Defense.

Он опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что MQ-28 несет только системы разведки. При этом Конрой подчеркнул, что сейчас разведывательное оборудование остается приоритетом для Ghost Bat.

«Первоначально мы сосредоточились на возможностях разведки и наблюдения, но не исключаем, что он [Ghost Bat] может быть ударным. Мы изучаем влияние полезной нагрузки», — сказал он.

Реактивный беспилотник самолетного типа предназначен для сопровождения и поддержки пилотируемых самолетов в бою. Ghost Bat может развивать высокую дозвуковую скорость, а дальность полета дрона составляет 3700 километров.

Ранее в июле стало известно, что малозаметный беспилотник XQ-58A Valkyrie Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США впервые взлетел со взлетно-посадочной полосы. Дрон может стать ведомым истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.