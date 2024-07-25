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Самый вооруженный истребитель США сможет поуправлять дронами

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Фото: Samuel King / Globallookpress.com
Фото: Samuel King / Globallookpress.com.

Defense One: в экипаж истребителя F-15EX могут включить оператора дронов

Истребитель четвертого поколения Boeing F-15EX Eagle II, который считается самым вооруженным американским истребителем, может получить нового члена экипажа для управления дронами. Об этом сообщает Defense One.

Летчик-испытатель Boeing Мэтт Гиз подчеркнул, что повышение сложности современных миссий может привести к расширению круга задач второго пилота. В частности, оператор может управлять взаимодействием самолета с дронами.

Отмечается, что Военно-воздушные силы США находятся в процессе закупки ведомых беспилотников, которые создаются в рамках программы Collaborative Combat Aircraft.

Директор по развитию направления истребителей Boeing Роб Новотны добавил, что первое подразделение, которое получило F-15EX, изучит потенциальные задачи второго пилота.

Ранее в июле издание The War Zone писало, что малозаметный беспилотник XQ-58A Valkyrie Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США, который может стать ведомым истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, впервые взлетел со взлетно-посадочной полосы.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
F-35
Компании
Boeing
Проекты
БПЛА
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