Самый вооруженный истребитель США сможет поуправлять дронами

Defense One: в экипаж истребителя F-15EX могут включить оператора дронов

Истребитель четвертого поколения Boeing F-15EX Eagle II, который считается самым вооруженным американским истребителем, может получить нового члена экипажа для управления дронами. Об этом сообщает Defense One.

Летчик-испытатель Boeing Мэтт Гиз подчеркнул, что повышение сложности современных миссий может привести к расширению круга задач второго пилота. В частности, оператор может управлять взаимодействием самолета с дронами.

Отмечается, что Военно-воздушные силы США находятся в процессе закупки ведомых беспилотников, которые создаются в рамках программы Collaborative Combat Aircraft.

Директор по развитию направления истребителей Boeing Роб Новотны добавил, что первое подразделение, которое получило F-15EX, изучит потенциальные задачи второго пилота.

Ранее в июле издание The War Zone писало, что малозаметный беспилотник XQ-58A Valkyrie Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США, который может стать ведомым истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, впервые взлетел со взлетно-посадочной полосы.