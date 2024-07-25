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Назван срок завершения ремонта ракетоносца «Карелия»

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Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости.

Глава ДПФ Мальцев: подводный ракетоносец «Карелия» завершит ремонт в 2025 году

Атомная подводная лодка «Карелия» проекта 667БДРМ «Дельфин» Северного флота завершит ремонт в центре судоремонта «Звездочка» и выйдет на испытания в море в 2025 году. Сроки завершения ремонта назвал глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев, передает ТАСС.

«На "Карелии" заменена активная зона, сейчас корабль проходит доковый ремонт. Завершение работ и выход в море на испытания планируются на 2025 год», — сказал он.

По словам Мальцева, «Карелия» будет находиться в строю до 2038 года. На вооружении атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения останутся 16 баллистических ракет Р-29РМУ2 «Синева». Два экипажа подлодки проходят подготовку в учебном центре в Обнинске.

В декабре Мальцев сообщил, что подлодка «Брянск» проекта 667БДРМ после ремонта вернется в состав Военно-морского флота (ВМФ) России в ноябре 2024 года.

В ноябре 2022 года гендиректор и генконструктор Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь рассказал, что ракеты морского базирования «Синева» и «Лайнер» будут стоять на вооружении атомных подводных лодок ВМФ России до 2030 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
К-18 Карелия
Р-29Р
Р-29РМУ2.1 Лайнер
РСМ-54
Компании
ГРЦ им. Макеева
Звездочка
Проекты
667
667БДРМ Дельфин
СФ
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