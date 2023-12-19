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Атомная подлодка «Брянск» вернется в состав ВМФ в 2024 году

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К-117 "Брянск" — атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ "Дельфин"
К-117 "Брянск" — атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ "Дельфин".
Источник изображения: © Фото : Олег Кулешов

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Брянск» проекта 667БДРМ «Дельфин» вернется после ремонта в состав Военно-морского флота (ВМФ) России в 2024 году. Об этом глава Общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщил ТАСС.

«Возвращение "Брянска" в боевой состав ВМФ после среднего ремонта в Центре судоремонта "Звездочка" планируется в ноябре 2024 года», — рассказал он.

Подлодки проекта 667БДРМ изначально несли 16 баллистических ракет Р-29РМ, но впоследствии их перевооружили ракетами Р-29РМУ2 «Синева» и Р-29РМУ2.1 «Лайнер». Также подлодки получили четыре торпедных аппарата. В боевом составе подводных сил Северного флота находится четыре «Дельфина».

Ранее в декабре президент России Владимир Путин сообщил, что ВМФ страны в ближайшие годы получит еще три стратегических ракетоносца проекта 955А «Борей-А».

В январе издание The Drive писало, что пара водо-водяных ядерных реакторов на тепловых нейтронах ВМ-4СГ обеспечивают практически неограниченный радиус действия российскому атомоходу «Тула» проекта 667БДРМ.

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Страны
Россия
Продукция
Р-29Р
Р-29РМУ2.1 Лайнер
РСМ-54
Персоны
Путин Владимир
Проекты
667
667БДРМ Дельфин
955 Борей
СФ
Ядерный щит
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