В США оценили российский атомоход неограниченного радиуса действия

Пара водо-водяных ядерных реакторов на тепловых нейтронах ВМ-4СГ обеспечивают практически неограниченный радиус действия российскому (советскому) атомоходу «Тула» проекта 667БДРМ «Дельфин». Такую оценку привело американское издание The Drive.

В публикации прокомментировали ролик с атомной подводной лодки (АПЛ), опубликованный российским телеканалом «Звезда». В нем, в частности, можно заметить «редкие кадры внутренней части реакторного отсека боевой атомной подводной лодки с баллистическими ракетами».

Издание напоминает, что субмарина проекта 667БДРМ «Дельфин» имеет водоизмещение около 15 500 тонн и может переносить 16 баллистических ракет Р-29РМУ «Синева», каждая из которых оснащена от четырех до десяти разделяющихся головных частей с блоками индивидуального наведения.

The Drive пишет, что мощность ВМ-4СГ составляет 90 мегаватт, в результате чего пара таких реакторов обеспечивает атомоходу «Тула» проекта 667БДРМ «Дельфин» практически неограниченный радиус действия. Издание отмечает, что топливо для ВМ-4СГ, в качестве которого используется низкообогащенный уран, перезагружается примерно раз в десять лет.

В августе 2019 года субмарины «Тула» проекта 667БДРМ и «Юрий Долгорукий» проекта 955 в рамках боевой подготовки выстрелили баллистическими ракетами.