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ТАСС

Песков: слова Кулебы о переговорах идут в унисон с позицией РФ, но важны детали

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Глава МИД Украины ранее заявил о готовности к переговорам с Россией

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности к переговорному процессу с Россией идет в унисон с позицией Кремля, но нужно дождаться дальнейших разъяснений. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы с вами действительно знаем из сообщений из Пекина, что на встрече с господином Ван И было сделано такое заявление. Сам по себе посыл, можно сказать, в унисон с нашей позицией. Вы знаете, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, всегда сохраняла свою открытость к переговорному процессу, ну и здесь важны детали, которых мы с вами пока не знаем. Поэтому дождемся, видимо, дальнейших каких-то разъяснений", - сказал представитель Кремля.

Ранее Кулеба в ходе переговоров с главой МИД КНР Ван И в Гуанчжоу заявил о подготовке Украины к диалогу и переговорам с Россией. Он отмечал, что "переговоры должны быть рациональными и содержательными, направленными на достижение справедливого и прочного мира". 

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Страны
Китай
Россия
Украина
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