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ТАСС

В МИД Украины подтвердили готовность к переговорам с РФ на соответствующем этапе

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Здание МИД Украины
Здание МИД Украины.
Источник изображения: Роман Канащук/ ТАСС

Глава страны Украины Дмитрий Кулеба отметил, в настоящее время не наблюдается готовности к обсуждению со стороны России

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба действительно сообщил министру иностранных дел Китая Ван И, что Киев готов на соответствующем этапе к переговорам с Москвой. Об этом говорится в комментарии украинского МИД.

"Дмитрий Кулеба довел последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на соответствующем этапе, если Россия будет готова вести переговоры добросовестно", - говорится в сообщении на сайте ведомства. По утверждению главы МИД Украины, "сейчас такой готовности с российской стороны не наблюдается". При этом в Москве неоднократно заявляли о готовности к переговорам.

В МИД Украины отметили, что поиск путей разрешения конфликта стал главной темой переговоров с Ван И, причем Кулеба отметил, что необходимо завершить украинский конфликт, "восстановить мир и ускорить восстановление государства".

"В ходе переговоров [китайская и украинская] стороны также обменялись мыслями об актуальном состоянии и перспективах развития двусторонних отношений, а также международной повестке дня", - добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Российские власти уже неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главными препятствиями являются законодательно закрепленная указом президента Украины Владимира Зеленского невозможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, а также украинские инициативы, "свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий". 

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Страны
Китай
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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