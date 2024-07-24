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В России рассказали о точности сверхзвуковых «Вихрей»

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Кадр: Telegram-канал Ростех
Кадр: Telegram-канал Ростех.

«Ростех»: управляемые ракеты «Вихрь» демонстрируют высокую точность в ходе СВО

Сверхзвуковые управляемые ракеты «Вихрь», которыми вооружают российские вертолеты Ка-52, демонстрируют высокую точность в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказала госкорпорация «Ростех» в Telegram.

Отмечается, что разработанные концерном «Калашников» ракеты эффективны в любое время суток и в сложных метеоусловиях. «Вихри» используют не только для уничтожения бронетехники, но и для поражения огневых точек и защищенных объектов Вооруженных сил Украины.

«В ходе боевого применения "Вихрь" демонстрирует феноменальную точность. Фактически один выстрел — это одна пораженная цель», — говорится в сообщении.

В феврале в холдинге «Высокоточные комплексы» рассказали, что российские авиационные ракеты «Изделие-305» демонстрируют хорошую точность в зоне проведения СВО. Там отметили, что заказчики ракеты довольны ее дальностью и надежностью.

В сентябре 2023 года стало известно, что концерн «Калашников» нарастит выпуск противотанковых управляемых ракет «Вихрь-1», снарядов «Китолов-2М» и зенитных управляемых ракет 9М33 в два раза.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Вихрь-1
Ка-52
Китолов-2М
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
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