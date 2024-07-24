В Иране приступили к восстановлению эсминца "Саханд"

ВМС Ирана начали операцию по восстановлению эсминца "Саханд", который ушел под воду 9 июля из-за сильного крена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство ISNA.

По сведениям журналистов, корабль отбуксировали в ремонтный док в порту Бендер-Аббас для проведения восстановительных работ. Объем повреждений агентство не уточняет.

ЧП с эсминцем "Саханд" Fars

В начале июля иранские СМИ сообщили, что во время ремонта эсминца "Саханд" произошла авария: корабль сильно накренился из-за попадания воды в резервуары. Позднее, 9 июля, агентство NourNews уточнило, что "Саханд" стабилизировали и отбуксировали, но эсминец вновь накренился и ушел под воду из-за того, что порвались удерживавшие его тросы.

Построенный в 2018 году "Саханд" классифицируется как эсминец в Иране. В западной прессе его называют фрегатом. Полное водоизмещение корабля – 2500 тонн, длина корпуса – 140 метров. Данные о техническом оснащении "Саханда" не раскрываются. Он вооружен 76-мм орудием, 40-мм зенитным арткомплексом, зенитными ракетами "Саяд-2", торпедами и противокорабельными ракетами "Кадер" среднего радиуса действия.