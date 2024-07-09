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В иранском порту завалился на бок эсминец "Саханд"

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В районе порта Бендер-Аббас, расположенного на юге Ирана, во время ремонта эсминца "Саханд" местных ВМС произошла авария. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство ISNA.

По данным агентства Fars, несколько человек ранены в результате инцидента. Авария произошла в районе ремонтно-технического комплекса порта. Причиной инцидента могла стать техническая неисправность или попадание воды в резервуары корабля во время или после ремонта.

ЧП с эсминцем "Саханд"

Fars


Пострадавшие в результате ЧП госпитализированы. Агентство не уточнило число раненых.

В свою очередь агентство Tasnim информировало, что корабль сильно накренился во время ремонтных работ из-за попадания воды в резервуары. В результате ЧП эсминец получил незначительные повреждения. В порту приняли меры по стабилизации "Саханда".

Построенный в 2018 году "Саханд" классифицируется как эсминец в Иране. В западной прессе его называют фрегатом. Полное водоизмещение корабля – 2500 тонн, длина корпуса – 140 метров. Данные о техническом оснащении "Саханда" не раскрываются. Он вооружен 76-мм орудием, 40-мм зенитным арткомплексом, зенитными ракетами "Саяд-2", торпедами и противокорабельными ракетами "Кадер" среднего радиуса действия.

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Иран
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