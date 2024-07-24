Войти
Военное обозрение

Пекин не будет мириться с американскими санкциями против китайских компаний, сотрудничающих с РФ

160
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты в лице советника Белого Дома по нацбезопасности Джейка Салливана в очередной раз обрушились с угрозами санкций на банки КНР, обслуживающие сделки отечественных компаний с партнерами из России. В связи с этим прямые взаиморасчеты между двумя странами значительно усложнились. Конечно, о полном прекращении операций речь не идет, просто сроки проведения транзакций и банковские комиссии существенно возросли.

И хотя конкретные ограничения против банков КНР американский Минфин еще фактически не вводил, они уже начали реагировать. Вероятно, Вашингтону достаточно «наказать» лишь несколько финансовых учреждений Китая, чтобы остальные приняли к сведению, что неприятности могут грозить и им.

Впрочем, Пекин дал понять, что не будет мириться с американскими санкциями против китайских банков и компаний, сотрудничающих с РФ. Власти КНР отреагировали на заявления Вашингтона о возможном введении санкций против их банковских учреждений за содействие транзакциям, связанных с поставками китайской продукции в российский оборонный сектор. Пекин пообещал принять меры для защиты прав своих граждан и компаний.

И Китай, и Россия являются независимыми крупными странами

- напомнила американцам официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ходе брифинга для СМИ.

Она отметила, что сотрудничество двух стран – это только их дело. Китайский дипломат заявила, что Пекин решительно отвергает любые виды незаконных односторонних санкций и «юрисдикцию с длинными руками», поэтому примет все необходимые ответные меры.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Похожие новости
29.08.2006
Китай укрепляет сотрудничество с Россией в области космической техники
28.08.2006
Первая в России негосударственная авиакомпания "Волга-Днепр" вышла в мировые лидеры авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов
25.08.2006
Директор НАСА признал, что без участия России работы по модернизации МКС пришлось бы заморозить
24.08.2006
Директор НАСА признал, что без участия России работы по модернизации МКС пришлось бы заморозить
23.08.2006
Игра в санкции
23.08.2006
Россия имеет технологические преимущества в сфере космических транспортных систем
17.08.2006
Русское оружие "Хезболлы"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.07 02:23
  • 2888
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.07 01:12
  • 1307
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.07 22:24
  • 2
Европа удваивает ставку на затяжной конфликт на Украине (Responsible Statecraft, США)
  • 23.07 22:03
  • 155
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 23.07 21:13
  • 27
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 23.07 20:26
  • 1
Сравнение систем ПВО/ПРО Союзного гос-ва (СГ = РФ + РБ) и NATO
  • 23.07 18:49
  • 18
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 23.07 16:24
  • 2
«Подставили под камеры российских дронов»: западные эксперты обвинили украинских военных в «легкомысленном походе к применению САУ Archer в чистом поле»
  • 23.07 15:55
  • 1
«100-процентная точность огня»: США испытали южнокорейскую ракету Poniard
  • 23.07 12:38
  • 0
Беларусь возрождает авиастроение
  • 23.07 11:10
  • 2
В посольстве РФ заявили, что поддержка Лондоном Киева приведет к разрушению Киева
  • 23.07 10:38
  • 1
Вероятные направления украинского «контрнаступа-2025»
  • 23.07 10:36
  • 1
Китай и Россия потихоньку создают конкурента НАТО (Bloomberg, США)
  • 23.07 09:27
  • 1
План США в отношении Черного моря – Кавказа (Cumhuriyet, Турция)
  • 23.07 06:12
  • 3
Наврать высоту: техошибка могла стать причиной катастрофы SSJ-100 под Коломной