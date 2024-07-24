Пекин не будет мириться с американскими санкциями против китайских компаний, сотрудничающих с РФ

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Соединенные Штаты в лице советника Белого Дома по нацбезопасности Джейка Салливана в очередной раз обрушились с угрозами санкций на банки КНР, обслуживающие сделки отечественных компаний с партнерами из России. В связи с этим прямые взаиморасчеты между двумя странами значительно усложнились. Конечно, о полном прекращении операций речь не идет, просто сроки проведения транзакций и банковские комиссии существенно возросли.

И хотя конкретные ограничения против банков КНР американский Минфин еще фактически не вводил, они уже начали реагировать. Вероятно, Вашингтону достаточно «наказать» лишь несколько финансовых учреждений Китая, чтобы остальные приняли к сведению, что неприятности могут грозить и им.

Впрочем, Пекин дал понять, что не будет мириться с американскими санкциями против китайских банков и компаний, сотрудничающих с РФ. Власти КНР отреагировали на заявления Вашингтона о возможном введении санкций против их банковских учреждений за содействие транзакциям, связанных с поставками китайской продукции в российский оборонный сектор. Пекин пообещал принять меры для защиты прав своих граждан и компаний.

И Китай, и Россия являются независимыми крупными странами

- напомнила американцам официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ходе брифинга для СМИ.

Она отметила, что сотрудничество двух стран – это только их дело. Китайский дипломат заявила, что Пекин решительно отвергает любые виды незаконных односторонних санкций и «юрисдикцию с длинными руками», поэтому примет все необходимые ответные меры.