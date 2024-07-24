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Военное обозрение

Для подготовки к будущим конфликтам: Пентагон заказал разработку новейшего радара дальнего действия

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны США (Пентагон) заключило контракт с американской научно-исследовательской компанией SRC Inc. на разработку новейшего радара дальнего действия многоцелевого использования. Общая стоимость соглашения составляет 25 миллионов долларов, сообщает военно-аналитический портал Armyrecognition.

Подробные тактико-технические характеристики устройства обнаружения целей не разглашаются, известно лишь, что радар будет наземного базирования, возможно, в мобильном исполнении. Этот контракт является частью программы армии США по замене устаревших систем на оборудование, которое обладает улучшенными характеристиками, при этом должно стоить дешевле и производиться в более короткие сроки. Новая система имеет решающее значение не только для поддержки текущих операций, но и для подготовки к будущим конфликтам, подчеркивает автор статьи.

Для SRC большая честь участвовать в программе замены радаров дальнего действия и помогать обеспечивать наших военных лучшими инструментами для подготовки к новым и зарождающимся угрозам. Мы с нетерпением ожидаем создания инновационной системы, которая поддержит возможности армии по тестированию и потребности в оценке

— сообщил онлайн-изданию президент и главный исполнительный директор SRC Кевин Хайр.

Радар дальнего действия, разработанный SRC, сыграет важную роль в поддержании технологического превосходства армии США. В дополнение к его применению в области безопасности и испытаний, этот радар позволит более эффективно и точно выявлять все цели на большом удалении.

Этот контракт знаменует собой важную веху в сотрудничестве между SRC и армией США, демонстрируя доверие к технологическим возможностям SRC. Благодаря этой инициативе армия продолжает модернизировать свою испытательную инфраструктуру, тем самым укрепляя свои стратегические и оперативные позиции во всем мире, отметил автор материала в Armyrecognition.

Ранее «Военное обозрение» писало о том, что командование армии США планирует развернуть новую наземную систему радиоэлектронной борьбы для противодействия российской и китайской спутниковым группировкам, чтобы подготовиться к потенциальному конфликту. Как выяснило агентство Bloomberg, Пентагон намеревается развернуть первые одиннадцать установок РЭБ, способных подавлять радиоэлектронные сигналы спутников, уже через несколько месяцев.

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