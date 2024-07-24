«Минута-две, и получаем координаты»: Офицер радиоэлектронной разведки рассказал, как засекают высших офицеров ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Высший офицерский состав ВСУ рискует быть ликвидированным при появлении на линии соприкосновения или рядом с ней, российские военные научились быстро определять их место нахождения. А помогает в этом нашим использование украинским командованием системы спутниковой связи «Иридиум». Об этом рассказал офицер подразделения радиоэлектронной разведки с позывным «Гамбит».

Российские военные научились подключаться к системе спутниковой связи «Иридиум», которой пользуется, в том числе, высшее руководство ВСУ и командиры высокого ранга. Для засечки «абонента» требуется не более одной-двух минут, после чего координаты местонахождения офицера ВСУ уходят для принятия решения. В большинстве случаев по точкам засечки наносятся удары, иногда принимается решение проследить за целью.

Они пользуются спутниковой системой связи «Иридиум». К ней доступ получить достаточно сложно, однако есть подразделения, которые этим занимаются. Зачастую такие радиостанции обслуживают наиболее важных представителей ВСУ... Буквально только выход был, минута-две — нам тут же передают координаты, где они были. И мы уже передаем заинтересованным подразделениям.

— приводит РИА Новости слова «Гамбита».

«Иридиум» — спутниковая телефонная связь, охватывающая весь земной шар, включая оба полюса. Для доступа к ней используются небольшие портативные телефоны, размером не больше сотовых.